Mahershala Ali, de "House of Cards" a "Green Book" con un Oscar en el medio

A esto se le llama un buen momento: por su papel en Green Book, la comedia que se estrena hoy en Uruguay, Mahershala Ali ya ganó un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores, y está nominado a los Bafta y, la frutilla de la torta, los Oscar. Además estrenó protagónico en la tercera temporada de True Detective, una serie que apostó a su figura para recuperar prestigio, y es la voz del tío Aaron en Spider-Man: un nuevo universo, que bien podría llevarse el premio de la Academia a la mejor animación. Eso sí que es una buena racha.

Y todo eso pasa dos años después de haber ganado el Oscar como mejor actor secundario por Luz de luna, donde tenía una participación breve, pero por lo visto contundente, como Juan, una combinación de bautista y narcotraficante minorista.

Si su nombre de pila le parece raro (es de esos que los periodistas deberíamos chequear cuando lo tenemos que escribir, y eso pasa cada vez más seguido), su verdadero nombre es Mahershalalhashbaz, que es todo lo bíblico que se puede llegar a ser. Su apellido en realidad es Gilmore (se lo cambió por Ali cuando se hizo musulmán en 2000) y nació en Oakland, California en 1974. Con esa altura (roza el metro noventa, aunque parece más) arrancó para el básquetbol, pero terminó yendo hacia el lado de la actuación. En 2000 llamó la atención con su protagónico en una puesta de La gran esperanza blanca.

Vea el tráiler de "Green Book" con Mahershala Ali y Viggo Mortensen

La carrera no fue tan prometedora como se presentaba y fue recién en 2013 y ya mudado a Los Ángeles, cuando consiguió su primera gran oportunidad: fue el lobbysta Remy Danton en la mejor etapa de House of Cards. Estuvo en cuatro temporadas hasta que, cansado del personaje, presentó la renuncia. Seguro que fue casualidad, pero desde que se fue, la serie ya no fue la misma.

Fue una movida perpicaz porque enseguida se cruzó con Luz de luna, la película de Barry Jenkins sobre tres momentos en la vida de un muchacho pobre de Florida. Aunque él estaba solo en un tercio de película, su presencia se hizo notar tanto como para conmover a los miembros de la Academia. La película ganó otros dos Oscar, incluyendo el de mejor película en aquel incidente en que Faye Dunaway y Warren Beatty dieron como ganadora a La La Land. Luz de luna es una de las grandes películas de este siglo.

Vea una escena clásica de "Luz de luna", la película que le dio a Mahershala Ali su Oscar

“Cuando te ponés a pensar en lo que querés en la vida, te preguntás: ¿cuál es el punto más alto al que puedo llegar?”, le dijo a RadioTimes cuando el suceso de Luz de luna. “Pero habiendo actuado durante 23 años se siente raro recibir cualquier clase de reconocimiento. En cierto punto, dejás de verlo como una posibilidad”.

Desde entonces no ha parado de ser reconocido, con una exposición que lo llevó a ser el coprotagonista de Green Book, que tiene cinco nominaciones para los próximos Oscar y, muchos creen, podría ser una sorpresiva ganadora del premio mayor.

Green Book está basada en una historia real. Ali interpreta a Doctor Don Shirley, un pianista exitoso y prestigioso de la década de 1950, que combinaba virtuosismo clásico con impronta de jazz. Para una gira por el hostil sur en 1962 contrató a Tony “Lip” Vallelonga (Viggo Mortensen, que también está nominado), un matón italiano bruto y racista. A lo largo del camino (es básicamente una road movie) encontrarán algunas resistencias serias, aunque el tono es amable y pregona una convivencia racial tirando a utópica, pero que haría que las cosas funcionen mejor.

Dirige Peter Farrelly, aquí separado de su hermano Bobby, con quien firmó algunas de las comedias más eficaces de los últimos tiempos como Tonto y retonto o Loco por Mary. El guion lo escribió Farrelly junto a Brian Hayes Currie y Nick Vallelonga, el hijo del personaje que interpreta Mortensen. Todos son blancos.

La película, que funciona como una comedia del tipo que los gringos llaman “feel good movie”, ha sido criticada por su visión, digamos simplista, de un contrato social complicado.

“He visto comentarios del tipo ‘salvador blanco’ y no creo que eso sea cierto. O de que es una versión al revés de Conduciendo a Miss Daisy y tampoco estoy de acuerdo con eso”, le dijo Ali a la revista Boston. “Si tuvieras que llamar a esta película Conduciendo a Miss Daisy al revés, entonces tendrías que revertir la historia de la esclavitud y el colonialismo. Tendrían que ser todos los presidentes negros y todos los esclavos blancos”.

Ali, eso sí, vuelve a ser una presencia destacada. Como en True Detective. Se le está haciendo costumbre.