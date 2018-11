"Guardianes de la Galaxia 3" sigue en suspenso, pero se confirmó película de "The Eternals"

La Fase 4 de Marvel sigue siendo un misterio para los fanáticos del Universo Cinematográfico de esta famosa editorial, y solo se conoce que Spiderman: Far From Home será la película que abra esta nueva etapa.

Pero eso fue hasta ahora, que se supo que esta nueva fase también incluirá la película The Eternals. Si bien el ejecutivo de Marvel, Kevin Feige, podría tener otros planes para el universo de superhéroes, después del fracaso de la serie Inhumans y el despido de James Gunn y con él la paralización de la tercera de Guardianes de la Galaxia, este nuevo título sería una alternativa.

El sitio The Hashtag Show anunció que la producción de The Eternals comenzará en setiembre del próximo año, junto a la película en solitario de Viuda Negra. Además, se supo que The Eternals estará dirigida por la directora de procedencia china Chloé Zhao, quien el año pasado dirigió la excelente película The Rider. Mientras, del guion se encargarán los primos Matthew y Ryan Firpo.

Los cómics de The Eternals fueron creados en 1976 por Jack Kirby. La historia se centra en un grupo de humanos con modificaciones genéticas, que fueron utilizados para experimentos por parte de los Celestials hace millones de años. Entre sus miembros está Ikaris, quien puede manipular la energía cósmica, y Thena, quien tiene poderes telequinéticos.

La próxima película en el camino del Universo Marvel es "Capitana Marvel", que se estrenará el año próximo.