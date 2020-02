Diez películas originales que Netflix planea estrenar en 2020, algunas con ganas de Oscar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las 24 nominaciones en los últimos premios Oscar que consiguió Netflix y la apuesta cada vez más fuerte a un cine de calidad y prestigioso, ha aumentado la expectativa sobre cuáles son los planes en materia de largometrajes que tiene la plataforma para este año. Algunas de ellas, seguro, que tienen aspiraciones a figurar en la lista de aspirantes al Oscar del año próximo y, por eso, aún no se anuncian sus fechas de estreno para ver cuáles pueden colarse en la temporada de premios del último trimestre del año.

Para ir administrando la ansiedad, aquí va una lista de algunas películas de contenido original que planea Netflix para 2020.

Uno The thing he wanted

La directora Dee Rees, que le dio a Netflix su primera nominación al Oscar por Mudbound, dirige está adaptación de la novela de Joan Didion. La protagoniza Anne Hathaway como una periodista en Washington DC que tiene que seguir una historia importante en la que está involucrado su propio padre (Willem Dafoe). También está Ben Affleck. Se estrena este viernes.

dos Spenser Confidential

Se estrena el 6 de marzo y es la reunión de Mark Wahlberg y el director Peter Berg (que ya hicieron juntos una media docena de películas entre ellas, Horizonte profundo y Día del atentado) con los productores de Rápido y furioso. Es un intento de convertir en franquicia aquella vieja serie, Spenser, que protagonizaba Robert Urich en los 80, sobre un exconvicto convertido en investigador privado de causas justas en una Boston llena de delincuentes. Promete acción y algo de policial, una combinación que no siempre se ve en el cine.

Tres The Old Guard

Netflix sabe que las grandes películas se hacen, también con grandes estrellas. En The Old Guard está Charlize Theron como Andy, la líder de un grupo de mercenarios inmortales que intenta adaptarse al siglo XXI. Está basado en un comic escrito por Greg Rucka y con arte del argentino Leandro Fernández. En el elenco también está Chiwetel Ejiofor y dirige Gina Prince-Bythewood, de quien en Montevideo solo se estrenó, en 2008, Sabor a miel, pero se hizo famosa por Love & Basketball de 2000.

cuatro Mank

David Fincher en un proyecto sobre Orson Welles.

David Fincher probablemente sea uno de los grandes directores contemporáneos, un título al que defiende con películas como Se7en, Zodiac o La red social. Y ahora trabaja para Netflix. Su proyecto para este año es Mank, que cuenta la historia de la creación de El ciudadano, la obra maestra de Orson Welles. A juzgar por el título —que refiere al apócope con el que se conocía al libretista de la película, Herman J. Mankiewcz—, se centra en la disputa por la autoría de esa obra cumbre del cine. En el elenco están Gary Oldman, Amanda Seyfried, Charles Dance y Lily Collins.

cinco Rebecca

Hablando de cine clásico, Netflix prepara una remake de, precisamente, el clásico que Alfred Hitchcock estrenó en 1940. Está basada en la novela de Daphne Du Maurier sobre muchacha que se casa con excéntrico millonario que parece obsesionado con su esposa muerta, la Rebecca del título. Parece difícil superar el antecedente (en el que estaban Laurence Olivier y Joan Fontaine) pero es interesante que el desafío lo haya agarrado Ben Wheatley, uno de los más destacados directores británicos en actividad como quedó claro en películas como Rascacielos o Turistas. En los papeles principales están Armie Hammer y, otra vez, Lily Collins.

Seis Hillbilly Elegy

Ron Howard ganó dos Oscar, como director y productor por Una mente brillante, pero además tiene una carrera que incluye exitazos como Apolo 13, El código Da Vinci y Cocoon. Ahora acaba de terminar para Netflix este drama sobre tres generaciones de una familia en los Apalaches. Está anunciada recién para noviembre (o sea que pretende entrar en la temporada de premios que lleva al Oscar) y en el elenco están Amy Adams, Glenn Close y Freida Pintos.

siete Da 5 Bloods

Después de Infiltrado en el KKKlan y entregarle un Oscar a Bong Joon-Ho vestido con un traje homenaje a Kobe Bryant, Spike Lee va a estrenar su nuevo proyecto con la plataforma para la que ya hizo la serie She’s Gotta Have It. Su nueva película es la historia de cuatro amigos veteranos afroestadounidenses que deciden volver a Vietnam, a buscar a su profesor perdido en la guerra. En el elenco está Chadwick Boseman (o sea Pantera negra, Jean Reno y compinches de Lee como Delroy Lindo y Giancarlo Esposito.

ocho The Prom

Ryan Murphy está honrando el contrato de 300 millones de dólares por cinco años de trabajo que tiene con Netflix. Estrena The Boys in the Band y este musical al que no le falta elenco: lo protagonizan Meryl Streep y Nicole Kidman. Es sobre una adolescente lesbiana a la que le prohíben ir al baile de fin de cursos con su novia. En elenco también está James Corden.

nueve I'm Thinking of Ending Things

Desde sus guiones de ¿Quieres ser John Malkovich?, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos y El ladrón de orquídeas a películas inclasificables como Synecdoche New York, Charlie Kaufman se ha mantenido como uno de los raros de Hollywood. Ahora dirige una adaptación de una novela de Iain Reid sobre una mujer que va a visitar a sus parientes políticos en una granja apartada del mundo. En el elenco están Jessie Buckley, Toni Collette, y Jesse Plemons.

Diez Crip Camp

Antes de ganar el Oscar a mejor documental por American Factory, Netflix ya había presentado en el festival de Sundance, su segunda colaboración con Higher Ground, la productora de Michelle y Barack Obama. Se trata de la historia de un campamento hippie para discapacitados a fines de la década de 1960. Dirigen James Lebrecht y Nicole Newnham