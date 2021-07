Tensiones en la interna de "La letra chica"; peligra continuidad del ciclo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se viven unos días agitados en TV Ciudad y en concreto, en la interna del programa "La letra chica", conducido por Ricardo Piñeyrúa, Diego González y Denisse Legrand. El fin de semana, el tuit eliminado en la cuenta oficial del canal y que promocionaba de forma "militante" los contenidos del programa para el lunes fue un indicador de las diferencias internas.

En concreto, el mensaje incluyó los hashtag #YoFirmo o #NoALUC fue luego sustituido por otro. También cambió el título del informe del programa: De "LUC: Cuenta regresiva" a "LUC y Referéndum: momento decisivo", como fue finalmente presentado.

Fuentes del canal dieron cuenta de las tensiones internas. Algunos de los conductores han hecho saber su molestia por incidencias en la línea editorial de parte de las autoridades de la Intendencia, que buscarían hacer predominar sus enfoques en los temas partidarios. Tampoco les cae en gracia algunos manejos de sus contenidos en redes sociales.

Denisse Legrand, una de las conductoras del programa, no participó del programa del lunes en piso. Consultada sobre su continuidad en el ciclo, prefirió no hacer comentarios.

Fuentes de la Intendencia comentaron que se evalúan los pasos a seguir y no se descarta en el futuro cercano una baja del programa para sustituirlo por otra propuesta periodística.

Este miércoles, el programa abordará un tema económico - social, con el título "Filosofía del dinero".

"La letra chica" se estrenó en julio de 2020 con la conducción de Ricardo Piñeyrúa, Diego González y Ana Matyszczyk, quien dejó el ciclo a finales del año pasado. Para la segunda temporada se incorporó Legrand.



El fin de semana, en una entrevista con El Observador, el exdirector de TV Ciudad, Federico Dalmaud dio testimonio de un cambio de orientación para el canal con el arribo de las nuevas autoridades encabezadas por Carolina Cosse. Dalmaud renunció a principios de diciembre de 2020.

"La nueva administración vino con una impronta a la que no estaba acostumbrado. Tuve seis intentos y nunca me pude reunir con la nueva directora de Comunicación (Ana de Rogatis)... Los únicos diálogos que tuve eran basados en directivas que venían como órdenes. El canal público no funciona de esa manera", dijo.

Consultado por los periodistas Ramiro Pisabarro y Nicolás Tabárez sobre qué tipo de "órdenes" recibió, Dalmaud ejemplificó: "Hay que hacer tal cosa, poner esto, sacar lo otro". Eran directivas de programación desde la intendencia. No funciona así. Un canal de televisión pública - o al modelo que aspiro - es independiente".