¿Quiénes serán los tres jurados de "Bake Off Uruguay"? Conocelos

Bake Off Uruguay ya tiene a sus jurados confirmados. La versión uruguaya del programa internacional será conducida por Annasofia Facello, emitida por Canal 4 y este lunes dio a conocer quiénes serán los tres expertos que se encargarán de evaluar a los competidores.

Jean Paul Bondoux, Steffi Rauhut y Sofía Muñoz son los tres elegidos para ocupar ese rol, revelaron hoy en la emisión de Algo contigo. Tendrán la misión de encontrar al gran pastelero en la versión local de este contenido original de la productora Love Productions que distribuye la BBC.

Jean Paul Bondoux es francés, nacido en Borgoña, y llegó a Punta del Este en 1979, donde fundó el restaurant La Bourgogne, uno de los más reconocidos del balneario uruguayo y con el que luego desembarcó en Buenos Aires, en concreto en el hotel Alvear Palace. “La excelencia sólo se puede alcanzar con un trabajo inmenso y una inmensa dedicación”, es el lema que recoge el sitio web de Telenoche.

Las otras dos piezas del jurado serán las uruguayas Steffi Rauhut y Sofía Muñoz. La primera es emprendedora gastronómica, estudió en el Crandon y también en Francia, y aquí lleva adelante la boutique online de pastelería Süss Pastelería y el blog de recetas Not Only Salad.



La segunda es la propietaria de Pecana, un espacio en el que además de vender tortas y dulces dio clases de cocina, y con el que luego amplió horizontes; hoy lidera un amplio local a metros de Punta Carretas Shopping. Muñoz se formó en el Instituto Gato Dumas y estudió también en Buenos Aires, con el chef pâtissier Osvaldo Gross.

Canal 4 presentó a este grupo como un trío "de lujos y mucho dulce de leche", encargado de juzgar a aquellos que participen de la primera edición uruguaya de Bake Off que tendrá como presentadora a la ex Canal 10 Annasofia Facello, comunicadora y actriz.



Las inscripciones ya están cerradas y todos los datos recabados serán tenidos en cuenta para una próxima temporada. El programa todavía no anunció fecha de estreno.