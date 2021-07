Mar Tarres renunció a "La Academia" tras la pelea con su coach: "No soy como ella"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mar Tarres ha sido una de las participantes más controversiales de La Academia desde que comenzó el certamen. La influencer y modelo plus size estuvo en la mira por un chiste que fue tildado de antisemita —le dijo a Marcelo Tinelli que quería salir con "un judío con plata"— y luego fue acusada de transfóbica, por haber llamado por el nombre asignado en su nacimiento a una profesora de canto transgénero.

Ahora, Tarres presentó su renuncia al concurso de ShowMatch y asegura que no volverá a la pista. ¿El motivo? Las diferencias con su coach Judith Kovalovsky, a quien acusó de soberbia y autoritaria. La responsabilizó por haber perdido trabajos y también aseguró que echó al primer bailarín que le habían asignado a la participante.

“El viernes cuando yo dije de renunciar me ofrecieron el cambio de coach, pero iba a seguir siempre y cuando ella no se quedara sin trabajo, pero el momento a la coach no le asignaron ninguna otra pareja porque todas ya cuentan con un coreógrafo”, le dijo Tarres a Teleshow luego de haber hecho un fuerte descargo en sus redes sociales. "No puedo seguir porque me duele que digan que la dejé sin trabajo. Yo no soy como ella. Me voy yo antes de que digan eso", escribió en su Instagram.



En redes, la influencer se despachó sobre el tema luego de haber protagonizado un cruce con la entrenadora en la emisión del viernes de ShowMatch, que terminó en llanto. Luego de esa situación, la prensa argentina informó que Tarres había hecho despedir a Kovalovsky.

"Esta persona no es víctima de nada. Es una mujer con mucha influencia en Canal 13 por su pareja. Es muy soberbia, autoritaria y cree que todos les tenemos que chupar las medias por el poder que ella tiene. Si no ensayábamos al horario que ella quería se enojaba; yo por mi trabajo solo puedo ensayar después de las 18 horas, me hizo perder un montón de trabajo y fui muy irresponsable todo este tiempo con actividades que son parte de mi pequeña empresa por salir corriendo a ensayar a la hora que a ella se le cantaba así no se enojaba. Jamás se cumplió mi pedido de ensayar después de las 18 que es el arreglo que yo hice con la producción antes de que empiece el programa y me dijeron que sí, que el horario del ensayo lo ponía yo y resulta que lo terminaba manipulando ella", relató Tarres.

Tarres contó el caso de su primer bailarín para el concurso, Iván, "un chico humilde que vino de Córdoba a cumplir sus sueños, era la primera vez que iba a tener un trabajo bien pago como este y ella manipuló todo para sacarlo, y no me olvido del maltrato que ejercía con él cuando no le salía un paso". Dijo que los medios la acusaron a ella del cambio del partenaire, cuando en verdad, según su versión, lo ocurrido no fue su responsabilidad.



La concursante aseguró que la coach no la dejó convocar a una bailarina plus size para bailar el shuffle, un ritmo colectivo, y que en también despidió a otro partenaire porque estaba pasado de peso.

Kovalovsky se limitó a una única historia vía Instagram en la que avisó que llevará a Tarres a la Justicia. "La única que no trabaja más en ShowMatch soy yo, por pedido de la participante, que nunca cumplió en tiempo y forma con el trabajo para el cual la convocaron. No tengo autoridad ni poder para echar a nadie, siempre me basé en las reglas de la empresa. Todo lo que digo lo puedo confirmar con pruebas. Me duelen todas las mentiras que leí y me parece muy injusto estar involucrada en este 'conflicto'. Es por eso que desde este momento iré por la vía legal", escribió.



La crisis entre las dos mujeres se desató a partir de que que trascendiera que Tarres llegaba muy tarde a ensayar y que lloraba en las pruebas. La concursante acusó a su coach de filtrar información privada y dijo que se sentía traicionada por ella.