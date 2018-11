Juan Martínez Pott, el otro uruguayo que sigue en camino en "La Voz Argentina"

Juan Martínez Pott es el otro uruguayo que sigue en carrera en La Voz Argentina, junto con Braulio Assanelli, el domador de caballos que ya había pasado por Yo me llamo en Uruguay, y que acaparó la atención mediática.

Pott es un artista charrúa que tiene 20 años, vive hace algunos meses en Argentina, donde ya ha hecho teatro, y también pasó por el show de talentos de La Tele, como imitador de Elvis Presley.

En la instancia de audiciones a ciegas, se presentó con una versión de "She Will Be Loved", uno de los grandes hits de Maroon 5, y Soledad Pastorutti fue la única en darse vuelta. Pott fue, de hecho, el último en ingresar a su equipo.

Y ahora superó la primera batalla, pues Soledad lo eligió por encima de Giovanna, una virtuosa cantante, en el dúo que hicieron de "You Must Love Me", la canción interpretada por Madonna y compuesta por Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, para el musical Evita.

"A Juan le veo una luz especial. Se me puso la piel de gallina", dijo la cantante folclórica al justificar su elección.