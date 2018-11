Braulio Assanelli: "Por momentos no sabés en qué se va a fijar el jurado"

El martes se realizó la segunda batalla en La Voz Argentina. En esta oportunidad entre dos participantes del equipo de Ricardo Montaner. Fueron el uruguayo Braulio Assanelli contra el argentino Diego Márquez quienes cantaron a dúo “Y si fuera ella” de Alejandro Sanz. Y los coaches se deshicieron en elogios hacia el uruguayo.

“Yo volvería a elegirte, Braulio”, le dijo Soledad Pastorutti, quien se confesó “herida” porque no la hubiese elegido en las audiciones a ciegas y se hubiese quedado en el equipo de Ricardo Montaner.

A la hora de elegir al ganador de la batalla, Montaner se tomó unos segundos para decidirse, mientras se notaban los nervios de los concursantes. “Vamos con Uruguay” dijo Montaner, al momento que se escuchan aplausos desde la tribuna.

“Lo escogí a él, porque siento que no solamente su calidad vocal va a influir en la decisión del público al final, sino también la pintoresca y hermosa historia que lo rodea”, dijo Montaner a la hora de justificar su decisión.

Los restantes jurados también tuvieron lindas palabras para el uruguayo. Axel, dijo que ya lo da como “un claro finalista”, mientras que Tini Stoessel le dijo que “desde que llegó fue perfecto. Desde el primer día que pisó el escenario”.

Audición a ciegas de Braulio Assanelli, interpretó "Tanto " de Pablo Alborán

—¿Cómo se vive el detrás de escena de un programa como La Voz Argentina?



—Se vive muy caliente. Estamos todos expectantes, porque hay otras batallas que se filman antes de la de cada uno. Entonces uno le está deseando suerte a los demás participantes, mientras estamos esperando en la sala que se llama Zoom. Y cuando vuelven los que fueron a la batalla, nos enteramos si pasaron o no. Es como que te toca abrazar a uno y felicitarlo, y decirle al otro que no se rinda, hay que darle para adelante.

—Y después te toca cantar a vos, es una previa que se vive con nervios.



—Sí, porque regresan y uno te dice que pasó, cuando pensabas que pasaba el otro. Por momentos no sabes en qué se va a fijar el jurado. Y con esa presión y miedo subís al escenario.

—¿Y antes de salir al escenario, están ustedes solos?



—Atrás del escenario estás con los productores que te ayudan a que estés concentrado y tranquilo. También hay una prueba de sonido antes, para que todo salga bien. Esa prueba es sin el jurado, y en el momento de la batalla, bueno, todos vieron cómo fue ese momento.

—¿Ha habido camaradería entre los uruguayos en el programa, o hay más presión por venir del mismo lado?



—Bien, por suerte entre los uruguayos nos llevamos bien. Ya tenía un trato con Mathías Cuadro como con Juan Martínez Pott, los conocía de antes por el tema de la música. Por suerte me llevaba bien con ellos y nos dábamos para adelante entre todos en la etapa de las Audiciones a Ciegas, como en las Batallas. Con los otros participantes de Argentina y los demás países también, pero con los uruguayos sentía más afinidad porque venimos del mismo lado y eso generó más confianza entre nosotros.

—¿Cómo es tener a Ricardo Montaner como jurado y ser parte de su equipo?



—Es muy humilde y sencillo. Pensaba encontrarme con otra persona, pero me encontré con una persona muy sencilla. Es muy jodón, le gustan las bromas. También le gusta estar ahí siendo uno más, y conmigo y los demás participantes es muy sencillo. No lo vi haciéndose el estrella ni nada, más allá que lo es con su carrera. Tampoco lo vi con el ego alto, es un tipazo.

—Y en la semana en la que preparan las canciones, ¿cómo son las reuniones?



—En el correr de la semana se hace la preparación de la canción que la hago con él. Lo veo en la semana, él me tira piques. También me dice que le tire alguna idea para ver cómo queda y probamos. Siempre busca que esté cómodo. Antes de la gala lo veo pila de veces, lo mismo pasa con los demás participantes, y la verdad es que da buenos consejos el loco.

—¿Qué consejo te dio que te sirvió para esta segunda etapa?



—Para la batalla, Montaner me aconsejó que intentara sentirla mía a la canción. Como si la hubiese escrito yo, para ponerme en el lugar del letrista de la canción y que sintiera eso cuando la esté cantando. Fue el consejo que me dio porque me dijo que en la afinación estaba muy bien. Quería que hiciera sentir a la gente que mira el programa por la tele, que sentía la canción y llegar a intentar emocionar a todos. Esa fue la idea, la tomé y así la hice en la batalla.

Braulio ganó la Batalla interpretando una canción de Alejandro Sanz

—Ahora seguís en competencia, ¿cuántas etapas más quedan?



—Ahora queda el Knockout, donde los jurados van a poder robar a los participantes que no fueron seleccionados. Después vienen los cuartos de final que se llaman Play Off, después la semifinal y la final. Quedan cuatro galas más.

—¿Estás conforme de haber elegido el equipo de Montaner?



—Sí. Había llegado pensando que por lo que significaba para mí de niño, que me podía desviar por la Sole. Pero en el momento me sonaron canciones de Montaner en la espalda y me retumbaba Montaner, por eso lo elegí. Ahora me estoy dando cuenta que elegir a Montaner fue la decisión correcta para mí.

—La Sole dijo que te quería desde un primer momento, pero te fuiste con Montaner. ¿Qué pasa si no te llega a elegir en una etapa próxima, te irías con la Sole?



—Si Montaner no me llega a elegir y la Sole me rescata, voy con todo el placer del mundo porque me encata lo que hace y me parece que sabe mucho de música. Desde un primer momento me hubiera gustado estar en su equipo, pero por cuestiones del momento no la tuve en cuenta. Pero me encantaría formar parte de su equipo.

—¿Con el éxito que has tenido, has recibido alguna propuesta musical?



—Todavía no me han dicho nada. Sí han llegado ofertas de todo tipo y color, pero estoy concentrado en La Voz Argentina y nada más. Cuando se termine esto empezaré a enfocarme en la carrera y ver cómo evolucionar artísticamente. Por más que me vengan a ofrecer contratos y todo, me quedo quieto en La Voz, después veremos.

—¿Podrías adelantar qué canción vas a interpretar en la siguiente etapa?



—Eso no lo puedo decir.