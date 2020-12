La emotiva vuelta de Mirtha Legrand a la televisión: "Goldy era todo para mí"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El sábado, Mirtha Legrand volvió a su programa de televisión y se sentó a la mesa con Juana Viale, su nieta, que estuvo a cargo de la conducción de las cenas y los almuerzos de eltrece durante toda la pandemia. Legrand había estado alejada de su clásica mesaza desde la llegada del coronavirus.

De vestido azul y con la elegancia y el lujo que la caracteriza, la Chiqui contó cómo pasó estos meses de confinamiento y dijo que fue "difícil. Al principio era todo muy placentero; me quedo en casa, qué suerte, estoy acá, veo televisión, puedo leer, cómo, nadie me molesta (...) Después estaba insoportable". Legrand casi no salió de su casa ni vio a su familia; sí estuvo siempre con su asistente y mano derecha, Elvira.

La conductora admitió que tenía "un poco de miedo" de volver a la televisión "porque nueve meses te van atrofiando el cerebro", y contó que en este período aislada hablaba muy poco, "leía el diario en voz alta para hablar". "Una vida en soledad, totalmente", confesó y aseguró que pasaba horas mirando por el ventanal y contando los autos que pasaban, y que desarrolló una fuerte adicción a WhatsApp. "Tengo los dedos mochos", bromeó.

Mirtha Legrand reapareció con un elegante vestido y barbijo al tono By GDA La Nación MIRA TAMBIÉN Mirtha Legrand reapareció con un elegante vestido y barbijo al tono

En un momento Juana le preguntó qué había sido para ella la muerte de su hermana gemela, Goldy, quien falleció el 1 de mayo de este año en plena pandemia, por lo que no hubo velatorio ni hubo familiares o amigos siendo parte del entierro.

Visiblemente emocionada, la Chiqui dijo que "eso fue terrible para mí. Es terrible para mí. Ahora me he dado cuenta que es la mitad de mi vida". "Murió de muerte súbita, yo había hablado con ella la noche anterior. Era todo para mí", siguió y preguntó: "No pude despedirla, ¿te das cuenta? (...) Ahora voy a ir a llevarle unas flores".

"Hay noches en que me despierto llorando por ella", aseguró Mirtha. "La extraño tanto... No quiero que se haya muerto". Después recordó a su hermano José Martínez, quien murió el año pasado, y expresó: "He tenido pérdidas muy terribles últimamente, que me han hecho mucho daño. Pero saco fuerzas, no sé de dónde".

Luego, Mirtha habló de actualidad, sorprendió a Juana al preguntarle "Ccontame de tu novio" —lo que generó, entre los presentes en el estudio, el comentario de: "¡Volvió Mirtha!"— y compartió también la mesa con Marcela Tinayre. Juntas escucharon varios saludos de personalidades, de Jorge Lanata a Susana Giménez, que enviaron sus cariños a la Chiqui.

Marcela se encargó de sorprender luego, tanto a su hija como a su madre, con la aparición de Ambar (la hija de Juana y cuarta generación de ese grupo humano), que descolocó a la propia Juana Viale.

El programa lideró el rating de sábado en Argentina, con un promedio de 11.4, con picos de 13.1, mientras que su competencia de Telefé, PH: Podemos hablar, tuvo un promedio de 7.8, con picos de 10 puntos.