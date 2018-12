Braulio Assanelli es finalista de La Voz

Amorina y Lucas habían sido los primeros finalistas que conocimos, parte del team Axel y Soledad. El resultado lo conocimos ayer, sobre el final de la jornada.

En esta última semifinal Geronimo Rauch llegó para suplantar a Axel, quien había asumido compromiso y no pudo acompañar a los participantes.



El team Montaner, compuesto por el uruguayo Braulio Assanelli y el mendocino Mario Vilurón cantaron en la batalla: "Decidiste dejarme" de la banda Camila.



"Hacen una combinación bárbara de voces", les dijo Montaner.



"Yo quedé como loca, estoy para que canten 10 temas más", dijo Tini.



Cuando llego el turno de cantar en solitario, Braulio eligió "Amiga mía", mientras que Mario cantó "El aprendiz", también de Alejandro Sanz.



"Lo voy a decir, estaba nervioso porque no lograba que Braulio se aprendiera la letra de corrido y no fue fácil. Me tuviste todo el día mal", le dijo Montaner.



"Cantar Alejandro Sanz es muy difícil y aprenderse una letra en poco tiempo es difícil y estuviste muy bien", afirmó Soledad.



"No tenés techo", le dijo Tini al participante uruguayo.



La noche había comenzado con la batalla entre las participantes del Team Tini. Isabel y Juliana interpretaron, una estrofa cada una, la canción "Wrecking ball" de Miley Cyrus.



"Si tuviera que elegir a una, no tendría idea" dijo Montaner.



"Estaban un poco nerviosas al principio, pero sé que son increíbles", les dijo Tini.



Cuando llego el turno de las canciones en solitario, Juliana Gallipoliti, correntina de 18 años, del Team Tini eligió cantar una versión en español de "Million reasons" de Lady Gaga.



Isabel Aladro, la joven de 18 años de Rojas, provincia de Buenos Aires, interpretó "Celebration" de Kool & The Gang.



Una vez cerrada la votación, el público eligió a Juliana con el 55,34 por ciento de los votos.