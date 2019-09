Con 11 mil entradas vendidas, en breve llega "Onegin", con la que Riccetto ganó el Benois

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El próximo título del Ballet Nacional del Sodre se estrenará dentro de poco, el jueves 26 de setiembre, y la demanda de entradas viene bien, puesto que ya hay vendidas más de 11 mil localidades. En total, el BNS lleva vendidas este año 82 mil entradas, cifra que su director Igor Yebra calificó como muy buena. Para dar detalles sobre este nuevo espectáculo, que está basado en coreografía de John Cranko, el Sodre dio hoy al mediodía una conferencia de prensa, con la presencia de dos bailarinas destacadas.

Por un lado, estuvo la primera bailarina María Noel Riccetto, que con esta obra baila su penúltimo título antes de su retiro: con este papel Riccetto conquistó el premio Benois de la Danse en 2017. Y por otro, estuvo la joven bailarina uruguaya Nadia Mara, quien trabaja desde hace 14 años en el Atlanta Ballet, de Estados Unidos, y que será una de las intérpretes de Tatiana, en Onegin.



“Este espectáculo, como el que vendrá después (Manon), son producciones de grandes teatros, en las que lo que más se necesita son grandes intérpretes. No son producciones de técnica y de fuegos artificiales, sino que fueron creadas para primerísimas figuras. Creo que el público va a disfrutar mucho a Riccetto en esta obra, teniendo en cuenta además que con esta obra ella ganó el premio Benois de la Danse. Y hemos hecho el esfuerzo para que María pueda bailar más funciones, para que el público pueda disfrutarla más. Y que ella pueda disfrutar también del público y de estos últimos espectáculos”, explicó Yebra, director del BNS.

“Y también hemos invitado a Nadia Mara, dado que la idea es que el BNS tenga la política de poder recuperar gente que es de la casa. Mara se formó en la Escuela de Danza del Sodre, y lleva 14 años bailando en Atlanta, como primera bailarina. Creo importante que el público pueda disfrutar de una bailarina uruguaya que está en el exterior, y que ella pueda bailar delante de su familia. Eso es algo que a mí me toca muy de cerca, porque yo sufrí eso en mi país. Mis abuelos, por ejemplo, se murieron sin haberme visto nunca bailar. Y no me gusta que a los bailarines les pasen este tipo de cosas”, afirmó Yebra.



También en el BNS está la idea que bailarines uruguayos en el exterior, puedan en algún momento volver a trabajar al país. “Me llena de orgullo que el público pueda disfrutar de estos bailarines. Y quien sabe, cuando vean que es el momento de volver a casa, puedan volver. Porque lo que les ofrecemos en el BNS no es tanto dinero, pero sí cariño y sobre todo calidad. Esto se intentará seguir haciendo el año que viene, con otras sorpresas que habrá. Pero que nadie se lleve a equívoco: esto no es buscar una sustitución de María Riccetto. Porque eso es imposible. Yo no vivo de utopías”, puntualizó el director del BNS, agregando que esperaba seguir contando con la colaboración de Riccetto desde diferentes funciones luego del retiro.

Riccetto, por su parte, ofreció su mirada ante este nuevo título de la temporada. “El otro día teníamos una charla con Igor, y lagrimeé un poco y le dije que estos títulos son los que me hacían dudar de haber tomado la decisión de dejar de bailar. Pero después llego a casa y me tengo que tomar un antiinflamatorio y un relajante muscular. Y ahí reaseguro que la decisión fue tomada en el momento indicado. Son roles muy fuertes, pero es el tipo de ballet que a mí me gusta bailar”, dijo Riccetto.

Presente también en la conferencia de prensa estuvo la ministra de Cultura María Julia Muñoz, quien afirmó: “María Riccetto siempre ha sido una mujer talentosísima, y yo siempre le decía que yo quería que terminara con 90 años arriba del escenario. Porque para mí, María Noel no baila: levita en el escenario. Nos hace sentir la emoción de cada uno de sus personajes tiene. Es una de las grandes de la historia del ballet. A mí me da mucha pena la despedida de María Noel, pero quiero que ella siga participando en hacer grande al BNS. Creo que con esa decisión de retirarse, también ella nos dio una lección, de elegir el momento en que uno dice ‘hasta acá’. Fue algo que yo no le comprendí a ella muy bien, y quise insistirle en su momento, ahora he pasado a comprenderla. Creo que todo el Uruguay le debe gratitud a María Noel por su talento”.

Onegin, que subirá a escena acompañado por la Ossodre, es un ballet de tres actos y seis escenas, basado en un famoso poema de Alexander Pushkin. Considerado como la obra maestra de John Cranko, actualmente es una de las más importantes obras dentro del repertorio del Stuttgart Ballet, para el cual fue creado. La trama está protagonizada por un burgués aburrido de la vida, Eugenio Onegin, y la joven e inocente Tatiana, quienes dan vida a esta trágica historia que se desarrolla entre desilusiones, amores no correspondidos y desencantos.

Obra apasionada, interpretada por un héroe contrario a las figuras clásicas del ballet, cuenta con música original de Piotr Ilich Tchaikovsky, y arreglos musicales y orquestación de Kurt-Heinz Stolze. La Ossodre será dirigida por dirección musical Enrique Carreón Robledo, mientras el diseño de escenografía es de Pier Luigi Samaritani, y el de vestuario de Roberta Guidi Di Bagno. La obra sube a escena en el Auditorio Nacional Adela Reta,