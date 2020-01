Marianella Morena sobre el nuevo gobierno: "Hay como un pánico generalizado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hoy a las 13.30 en la Zavala Muniz se estrena Naturaleza trans, el nuevo montaje de esta gran creadora escénica, que acaba de presentarlo en Buenos Aires, y del que dio una charla en Nueva York días atrás. Va de viernes a domingos a las 13.30. Tickantel, $ 500.

-Naturaleza trans tuvo una larga gestión previa.



-Sí, yo fui convocada para trabajar en un proyecto, Campo Abierto, que funciona en un predio rural a diez kilómetros de Rivera. Allí trabajan con artistas profesionales, y con colectivos vulnerables de la zona. Y me convocaron para trabajar con un colectivo de chicas trans de Rivera, que buscaba un espacio donde tener voz. Fue un trabajo en residencia: instalarse, convivir, conocernos.



-¿La idea de entrada era hacer una obra teatral?



-Lo primero que propuse es que no hubiera de entrada una meta teatral, una expectativa. Empezamos en 2018, estuve primero cinco día, y conversamos, sobre lo masculino, lo femenino, el cuerpo, la biología. Hicimos algunos ejercicios de expresión muy básicos, y también tomamos vino, bailamos reggaeton a la luz de la luna, generamos un ámbito social, de confianza. Luego nos presentamos a Fondos Concursables, lo ganamos, y ahí empezamos a ejecutar el proyecto concretamente. En Naturaleza trans trabajé sobre el concepto de frontera para teñir todo: frontera territorial, biológica, ética, los prejuicios, y la frontera entre la ficción y lo real.

-En la obra, ¿las personas trans actúan, hacen personajes?



-De entrada les dije que no íbamos a hacer una obra de teatro en la que ustedes representan a otra persona. Ellas cuentan sus historias. La teatralidad funciona de estructura, y de edición sobre los relatos. Ellas decidieron qué contar y qué no. Y yo filmé, grabé, escribí: utilicé todos los dispositivos. El espectáculo consta de dos partes. En la primera, se recibe al público, y la gente come. La comida tiene que ver con la necesidad de que lo cotidiano estuviera presente. Y en la segunda parte, el público pasa a la platea, donde hay 14 gallinas y un gallo. Y ellas cuentan sus historias, eso enlazado con canciones, coreografías.



-Te cambio de tema, ¿cómo ves el panorama teatral local?



-Creo que están pasando cosas muy buenas a nivel de los artistas, más que de producción en general. Este es un momento en que hay artistas muy buenos. Creo que a diferencia de lo que fue en un momento el movimiento teatral uruguayo, que era aquel Montevideo de los grupos, de las compañías, este es un momento de los artistas. Y voy a decir algo políticamente incorrecto: eso cuesta mucho pasarlo a espacios concretos de gestión. Porque se entiende que se está fomentando una actividad individual, que se está financiando la carrera de un artista. Cuando en realidad, el artista también representa a un colectivo. Es un punto de vista político, sobre la gestión, los presupuestos, los apoyos. En otras partes del mundo no hay tanta resistencia.

Marianella Morena, investigadora escénica. Foto: Darwin Borrelli

-¿Sentís que el cambio de gobierno que se viene va a afectar a la cultura?



-Bueno, hay como un pánico generalizado, que me parece totalmente excesivo. Me pareció una señal excelente el nombramiento de Martín Inthamoussu en el Consejo Directivo del Sodre. Eso para mí es una señal de inteligencia: que los idóneos estén en los cargos políticos. Eso a la izquierda le ha costado mucho entenderlo. La Cultura ha sido muy errática en eso: ha habido gente que es idónea y gente que no. Yo estoy en un momento muy optimista: no tengo miedo. No tengo ese pánico que está tan instalado.