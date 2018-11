Magalí Tajes: “Todos aprendemos de los fracasos, aunque no nos guste fracasar”

Magalí Tajes tiene más de un millón de seguidores en las redes sociales, es una best seller y regresa hoy con su espectáculo Los otros. Se presentará en el Teatro Movie (hoy, mañana y el sábado a las 21.30), estará el viernes en Paysandú y el domingo en Colonia.

—Volvés a Montevideo ya para despedir Los otros. ¿Cómo ha sido la recepción de este espectáculo?



—Increíble. Uruguay siempre me recibe con muchísimo amor, y por eso trato de agregar departamentos nuevos en cada gira. Ya estuve en ocho departamentos en los últimos dos años, y ojalá pueda conocer Uruguay entero. La gente se prende con lo que tengo para ofrecer, con mi estilo de comedia, y eso es maravilloso. Los otros es el mejor show que hice hasta ahora. Intimo, honesto y con un ritmo de risas súper logrado después de tantas funciones.

—Habías estudiado psicología, que pausaste cuando te iniciaste en la comedia. ¿Cómo fue el poder terminar la carrera? ¿Eras la graciosa de la clase?



—Fue muy divertido y me hizo muy bien. Me conocía mucha gente en la facultad, pero no me pedían fotos. Solo se acercaban a saludar o a darme un abrazo. No hizo falta que mis compañeros me pidieran chistes, me puse en plan payasa y pesadilla por voluntad propia (risas).

—En Los otros hacés humor a través de una mirada de la psicología. ¿Cómo se mezclan stand up y psicología?



—Ambas tienen que ver con una mirada particular del mundo, y con tratar de hacer un clic en la cabeza del otro. Además, ambas usan el detalle, la precisión, y necesitan de pocas palabras para ser efectivas. No las mezclo a propósito, se unen en mí.

Especial de Magalí Tajes para Comedy Central

—¿Ya se piensa en el próximo espectáculo o es muy temprano hablar de eso?



—No, este espectáculo recién cumple un año, falta tiempo para pensar en el siguiente. Voy a estar de gira hasta junio y después veré. Todavía no arme nada más.

—¿Te vas a tomar unos días para descansar después de Los otros?



—Ojalá pueda.

—¿A quiénes tenés como referente para hacer comedia?



—El último especial de Hannah Gadsby (Nanette) me voló la cabeza. Y me gustó muchísimo Dark de Daniel Sloss. Pero tengo muchísimos referentes en la comedia, y muchísimas, de Argentina. Me reservo los nombres, así no me olvido de nadie (risas).

—También sos una escritora best seller. ¿Cuándo nace esta faceta por escribir historias para publicar y no para actuar?



—La escritura nace antes que la comedia. Escribía para escaparle a la soledad, a los problemas, escribía para protegerme. Y creo que sigo haciéndolo por esos motivos, y porque lo disfruto, como disfruto compartirlo. Empecé a leer a los seis años, y por esa misma época, empecé a escribir.

Magalí Tajes, además de ser una exitosa comediante, sus libros se venden como pan caliente. Foto: Club de Comedia

—¿Te esperabas la recepción que han tenido tus libros?



—No, no se puede esperar tanto, no es dimensionable en la cabeza. Pero sí lo deseaba, y afortunadamente se cumplió.

—Una vez más, venís a Uruguay y no solo a Montevideo. ¿Cómo es el público uruguayo? ¿Hay diferencias entre el que vive en Montevideo y el del interior?



—El público uruguayo es amistoso, mezcla de eufórico y pacífico, y casi nunca interrumpen en las funciones, cosa que en Argentina pasa mucho, y a mí por lo menos, siempre me ha acompañado. Entre la capital y el interior siempre hay diferencias en la energía, el interior vive de otro modo, y responde a los shows de otro modo. Pero es mínima la diferencia, y me gusta que exista, me gusta que cada público sea diferente.

—Libro y espectáculo exitoso, también sos una de las reinas de las redes sociales, ¿hay algo que te salga mal?



—La carne al horno. Me sale seca como bolsillo a fin de mes. Hay muchas otras cosas que me salen mal, por suerte, porque me dan la fuerza de mejorarlas. La bronca de que no te salga algo es un gran motivador, más si eso te gusta, más si te empecinaste. Creo que todos aprendemos más de los fracasos, aunque no nos guste fracasar.

—En uno de tus últimos videos en Instagram, hablás de la construcción de la normalidad a través de una posible Carla que se siente Carlos y viceversa. ¿Es difícil hablar sobre estos temas en Argentina?



—Es muy difícil en un minuto de video instalar una idea. Se dio con ese video que se pudo lograr y fue súper bien recibido por un lado, y súper mal recibido por otro. Lo más triste es que la mayoría de la gente que me agredió no era vieja, sino adolescente. Es loco ser adolescente y estar con lo hegemónico, con la norma. Pero no hay que dejar de ver que también está la otra parte, la que apoya, la que cree, la que aporta. Hay que elegir bien las luchas, y plantarse. Cuanto más difícil un tema, más resistencia va a tener. Estamos yendo hacia la igualdad, hacia la libertad individual y colectiva. Nos va a llevar un tiempo enorme, pero creo que vale la pena.