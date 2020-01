Diego Sorondo: "Me cansé de producir teatro en Uruguay"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El productor teatral uruguayo Diego Sorondo ha sido el responsable de muchas buenas comedias que han subido a los escenarios montevideanos en las últimas temporadas, principalmente desde la sala de Teatro Movie. Pero esta temporada anunció que dará un paso al costado, dado que la plaza teatral local está muy dura en lo que se refiere a dinero. “Este año no voy a producir teatro como en los últimos años, porque es algo que demanda una inversión muy grande, en muchas obras, muchas escenografías, muchos elencos, mucha compra de derechos de textos”, contó el productor a El País.



Falladas, uno de las grandes éxitos producidos por Sorondo. Foto: Difusión

“El año pasado fueron nueve espectáculos que produje, y el anterior, ocho. Eso no lo voy a hacer este año: voy a bajar un poco la pelota. Y dedicarme más a lo que estoy haciendo ahora, los medios de comunicación, en particular la radio. Producción nacional nueva no voy a hacer: hace ya 11 años que vengo produciendo, y los últimos tiempos han sido bastante complicados, y eso va de la mano con la situación del país”, agregó Sorondo, responsable de comedia como Falladas, Amor de película, Copadas, La puerta de al lado, Perfectos desconocidos y una larga lista más.

Amor de Película, otra comedia eficaz de Teatro Movie producida por Sorondo. Foto: Difusión

“Esta decisión la tuve que tomar por una mezcla de circunstancias. Yo creo que no hago un teatro barato. Entradas siempre vendí, no me puedo quejar. Pero creo que la venta bajó el año pasado, en relación a otros años. Y lo que se vendió no rinde como para cubrir costos de producciones importantes, grandes. Si yo fuera a escatimar, y utilizar escenografías sencillas, vestuario de segunda mano, textos que no hay que comprar, se podría hacer, pero no es mi modo de trabajar”, señala el productor, quien sin embargo sí va a realizar algunos espectáculos que ya viene haciendo de la temporada pasada, con protagónico a cargo de Marcel Keoroglian.

Perfectos desconocidos, con Coco Echagüe y Coco Rivero. Foto: Kevin Miranda

“Uruguay es un país caro para producir teatro y lógicamente hay que vender muchas entradas para que rinda. Además de la venta, bajaron los sponsors, y subieron los costos de producción. Entonces la ecuación se pone complicada”, afirma el productor, quien en los últimos dos años en Teatro Movie hizo más de 15 obras, estimando que el costo de una producción va de 10 mil a 20 mil dólares de inversión inicial.

Copadas, otra gran producción de Diego Sorondo. Foto: Difusión

“Me ha pasado de traer un espectáculo argentino, perder plata, y encima la gente por las redes te dice cualquier disparate por el precio que cobrás las entradas. Me cansé. Y después hacés algo de producción nacional de calidad, y tampoco te acompañan. Es decir, te acompaña un público, pero es muy difícil en este mercado. Es muy complicado. Y no es de quejoso que lo digo. Yo arriesgo, invierto, me muevo. Pero me cansé de producir teatro en Uruguay”, confiesa Sorondo, agregando que obras en carpeta tiene, y que en 2021 le gustaría volver a producir. “Pero no sé qué voy a hacer”, remata.