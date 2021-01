Vuelve "Sex and the City": HBO Max revive la popular serie pero sin Samantha Jones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Gossip Girl, un especial de Friends y ahora también Sex and the City. Sí, el servicio de streaming HBO Max revivirá una de las series más populares de la década de 1990 con el elenco original casi completo.

Su protagonista, Sarah Jessica Parker, publicó en su cuenta de Instagram un breve video en el que las imágenes de Nueva York se mezclan con un monitor en el que se ve cómo alguien —seguramenete su personaje, Carrie Bradshaw— escribe: "Y así la historia continúa".

Este reboot es presentado como "un nuevo capítulo" dentro de una historia que ya tuvo dos películas, de 2008 y 2010 y muy mal recibidas, sobre todo la segunda, por la crítica. Y se llamaría "And Just Like That".

Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis volverán a ser Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York, estas mujeres que revolucionaron la televisión en los 90 a través de una serie que, con los años, fue juzgada con una mirada mucho más dura y atravesada por la nueva agenda de derechos. Se la ha tildado de misógina y machista, clasista, xenófoba y gordofóbica.

La gran ausente será Kim Cattrall, que no volverá a la piel de la liberal Samantha Jones. La sinopsis de esta nueva temporada de 10 episodios de media hora dice que "seguirá a Carrie, Miranda y Charlotte, quienes navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 a la aún más complicada realidad de vida y amistad a los 50".

En los últimos años se supo que la relación entre Parker y Cattrall no era buena, y hubo algunos cruces mediáticos en relación a su inexistente amistad. Es posible que haya sido un factor determinante para que esta última no se haya subido al barco de nuevo.

¿Cómo era la relación de las actrices de "Sex and the City"? By Belen Fourment MIRA TAMBIÉN ¿Cómo era la relación de las actrices de "Sex and the City"?

"Crecí con estos personajes y no puedo esperar a ver cómo sus historias han evolucionado en este nuevo capítulo, con la honestidad, la intensidad, el humor y la amada ciudad que siempre las ha definido", dijo la responsable de Contenido Original de HBO Max, Sarah Aubrey, en un comunicado que recoge el sitio Variety.

Variety también da cuenta de que las tres actrices serán productoras ejecutivas en esta nueva etapa, que entraría en producción en abril. No se sabe nada de su estreno pero se lo podría imaginar para 2022.