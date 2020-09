¿Qué ver en Netflix? Las películas y series que estrenan en octubre de 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A días de que comience octubre, Netflix anunció los principales estrenos que tendrá para su catálogo latinoamericano. Entre las series, resalta la llegada de la original Emily en París, que protagonizará Lilly Collins y se estrenará el 2 de octubre; la serie de antología Distanciamiento social que suena muy apropiada a los tiempos que corren —y es de los creadores de Orange is the new Black— o la nueva temporada de la buena The Alienist, con Dakota Fanning.

Con pasta de éxito se perfilan la española Alguien tiene que morir (16 de octubre) y la argentina El secreto bien guardado, una miniserie de época que protagonizan Oriana Sabatini y Victorio D'Alessandro y fue estrenada el año pasado, y ahora adquirida por la plataforma.

Además llegarán las nuevas temporadas de How To Get Away With Murder, Arrow y The Flash, entre otras opciones.

A continuación, el calendario de series a estrenarse en octubre:



1 de octubre

Buenos días, Verônica (original)

Oktoberfest: Cerveza y sangre (original)

How to Get Away With Murder (temporada 6)

El secreto bien guardado (temporada 1)



2 de octubre

Emily en París (original)

Song Exploder (original)

7 de octubre

Hacia el lago (original)



9 de octubre

La maldición de Bly Manor (original)

La universidad para sordos (original)

Riverdale (temporada 4)

15 de octubre

Distanciamiento social (original)

16 de octubre

Alguien tiene que morir (original)

Grand Army (original)

Star Trek: Discovery (temporada 3, original)

Remodelaciones de ensueño (original)

La Revolución (original)

20 de octubre

Flash (temporada 6)



21 de octubre

No necesitan presentación con David Letterman (temporada 3, original)



22 de octubre

The Alienist: El ángel de la oscuridad (original)

Tú, yo y ella (temporada 5, original)

23 de octubre

Gambito de reina (original)

En movimiento (original)



27 de octubre

Arrow (temporada 8)



30 de octubre

Somebody Feed Phil (original, temporada 4)

Suburra: Sangre sobre Roma (temporada 3, original)



CINE Las películas

Una de las apuestas de Netflix para este mes es el estreno de Más allá de la Luna, un musical animado que dirige Glen Keane (que ha hecho personajes para títulos de Disney como La sirenita, Aladdín, La bella y la bestia, Tarzán, y Enredados) y se estrenará el 23 de octubre.

También figura Rebeca, una adaptación de la novela de Daphne du Maurier que en su momento ya realizó Alfred Hitchcock y que ahora protagonizarán Lily James y Armie Hammer (21 de octubre). Y se sumarán a la oferta Dunkerque, Blade Runner 2049, la versión extendida de Apocalipsis Now y todas las entregas de Rocky, incluso las de Creed.

A continuación, el calendario de películas a estrenarse en octubre:

1 de octubre

Blade Runner 2049

Batman: El caballero de la noche

El agente de C.I.P.O.L.

Cementerio maldito 1 y 2

Carandiru

​

2 de octubre

Ahí te encargo (original)

El vínculo (original)

Un lugar en silencio

7 de octubre

El Halloween de Hubie (original)



8 de octubre

Palermo Hollywood



9 de octubre

Rapera a los 40 (original)

12 de octubre

Dunkerque

14 de octubre

Alice Júnior

¿Cómo matar a un esposo muerto?

15 de octubre

Guía de una niñera para cazar monstruos (original)



16 de octubre

El juicio de los 7 de Chicago (original)



18 de octubre

IT (Eso)

21 de octubre

Rebeca (original)



23 de octubre

Más allá de la Luna (original)

Rocky

Rocky II, la revancha

Rocky III

Rocky IV

Rocky V

Rocky Balboa

Creed: Corazón de campeón

Creed II: Defendiendo el legado

Apocalipsis ahora: Redux

Bridget Jones: Al borde de la razón

Bastardos sin gloria

Cuestión de tiempo

28 de octubre

Amor de calendario (original)

Nadie duerme en el bosque esta noche (original)

No me las toquen

30 de octubre

Su casa (original)

Menéndez: El día del Señor (original)

Bronx (original)

animación y variedades Otras novedades

Documentales y especiales



2 de octubre

Descansa en paz, Dick Johnson (original)



4 de octubre

David Attenborough: Una vida en nuestro planeta (original)



13 de octubre

En la cabaña con Bert Kreischer (original)



14 de octubre

Blackpink: Light Up the Sky (original)



19 de octubre

Misterios sin resolver: Volumen 2 (original)



27 de octubre

Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada (original)

Sarah Cooper: Everything's Fine (original)

28 de octubre

Los secretos de la tumba de Saqqara (original)



Próximamente

Un mundo azul

Niños y familia



1 de octubre

Carmen Sandiego (temporada 3, original)

La peor bruja (temporada 4, original)

Scooby-Doo 2: Monstruos sueltos

Lluvia de hamburguesas 2: La venganza de las sobras



2 de octubre

Tut Tut Cory Bólidos: Halloween (original)

9 de octubre

Rápidos y furiosos: Espías al volante (temporada 2, original)

Supermonstruos: Día de Muertos (original)



13 de octubre

Los Octonautas y la Gran Barrera de Coral (original)

16 de octubre

Academia de cachorros (temporada 2, original)

Los héroes del apocalipsis: Libro 3 (original)



20 de octubre

El autobús mágico vuelve a despegar: La conexión Frizz (original)

23 de octubre

Nanny McPhee: La nana mágica

25 de octubre

LEGO Ninjago: La película

Anime



1 de octubre

Sword Art Online: Alicización

Psycho-Pass: La película

12 de octubre

One Piece: East Blue



27 de octubre

Sangre de Zeus (original)



30 de octubre

Black Butler II

Black Butler II: OVA