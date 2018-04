Estrella juvenil que elige dónde quiere estar

Que Dakota Fanning haya pasado de ser la actriz niña de películas taquilleras a incursionar en cine indie tiene que ver con sus decisiones. En una entrevista con el periódico El Mundo, el año pasado, dijo que le gusta elegir historias que la atrapen, “personajes que me desafían de algún modo. Nunca me he dejado llevar por si serán taquillazos o no. Sería muy arrogante por mi parte”. Eso aclara un poco por qué Fanning, que ahora tiene 24 años, pocas veces llega a la pantalla grande uruguaya (la última vez fue con El fin del sueño americano, el debut como director de Ewan McGregor, en 2016). Pero por suerte para sus seguidores, la cercanía con el público local está por cambiar. Además de que aparecerá en Ocean’s 8: las estafadoras, que llegará a los cines en junio, el jueves estrena por Netflix The Alienist, un thriller psicológico basado en la novela homónima de Caleb Carr, ambientado en 1896, donde hace de una policía que se suma a un psicólogo (Daniel Brühl) y un ilustrador de periódico (Luke Evans) para ir tras la pista de un asesino serial.

Dakota Fanning en The Alienist. Foto: difusión

Algunos recordarán a su Lucy en Mi nombre es Sam, la película de 2001 donde trabajó con Sean Penn, que hacía de Sam, su padre, a quien le querían sacar la custodia por tener discapacidad intelectual. Ese papel le dio fama internacional y el privilegio de ser la más joven nominada a los Premios del Sindicato de Actores. Otros, la recordarán por Uptown Girls (o Pequeñas grandes amigas), donde era Ray, la niña malcriada de la que Molly (Brittany Murphy) debía ser niñera. Ni la propia Fanning se olvida de esa película, que recordó hace unos días en Instagram al compartir una foto junto a Murphy, fallecida en 2009.

También fue Rachel Ferrier, la hija de Ray (Tom Cruise) en La guerra de los mundos, donde además trabajó con Morgan Freeman y fue dirigida por Steven Spielberg; y ya de adolescente se convirtió en villana vampírica en la saga Crepúsculo. Fanning supo ser una estrella y trabajar con consagrados. A la lista que mencionamos hasta acá, también se puede añadir a Glenn Close (en Nueve vidas, 2005), Charlize Theron o Kevin Bacon (en Acorralada, 2002), Denzel Washington (en Hombres en llamas, 2004) y más. Pero Fanning, que cada vez que tiene la oportunidad se muestra muy segura de sí misma y de sus pasos, decidió tomar la posta de su carrera, y además de optar por hacer Psicología en la Universidad de Nueva York (donde está estudiando sobre la mujer en el cine), decidió que haría películas cuyos personajes la movieran de verdad.

Entonces llegó Sara Howard, que en la historia de The Alienist es la primera mujer en el Departamento de Policía de Nueva York enfrentándose a los desafíos que todo eso conlleva, mientras lucha contra la corrupción y la injusticia en su ciudad. “Gran parte de su historia trata de encontrar su lugar en la sociedad como mujer y comprometer sus esperanzas y sueños”, explicó Fanning a los medios estadounidenses, done la serie estrenó por TNT en enero (acá va en streaming). Un personaje feminista que la atrapó, y que la suma a un mundo que otras estrellas están probando, el de las series.