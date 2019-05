Sophie Turner dice que pedir que se rehaga la temporada final de "Game of Thrones" es una falta de respeto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Después del final de Game of Thrones, la actriz Sophie Turner, que interpretó a Sansa Stark en la serie, dijo que no le sorprendió que los fanáticos se quejaran de la última temporada y su desenlace. "Las personas siempre tienen una idea en sus cabezas de cómo quieren que termine un programa, por lo que cuando no les gusta, comienzan a hablar y se rebelan", dijo en entrevista con New York Times.

"Lo que siempre ha sido asombroso de Game of Thrones es el hecho de que siempre ha habido giros y vueltas locas, desde la temporada 1 con la decapitación de Ned. Así que Daenerys convirtiéndose en algo como la Reina Loca, no debería ser algo tan negativo para los fanáticos. Es un shock, seguro, pero creo que es solo porque no se ha salido con la suya", opinó la intérprete al respecto del debate.

En cuanto a la recolección de firmas para pedir que se rehaga la temporada, un asunto que se ha esparcido en internet, Turner se mostró molesta y calificó esa actitud como de falta de respeto.

"Todas estas peticiones y cosas por el estilo: creo que es una falta de respeto para el equipo, los escritores y los realizadores que han trabajado incansablemente durante 10 años y durante 11 meses en la última temporada. Rodajes de 50 y algo de noches. Tanta gente trabajó tan, tan duro en eso, para que la gente solo maltrate porque no es lo que quieren ver, es simplemente una falta de respeto", apuntó.