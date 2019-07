"Ray Donovan" y las demás series y películas que se van de Netflix en agosto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Netflix renueva su catálogo cada mes, y además de los estrenos, hay varios títulos que salen y que ya no estarán disponibles.

La salida de la serie Ray Donovan es una de las más relevantes, y que se dará el primer día del mes, jornada en la que varias ficciones quedarán por fuera de la selección de la plataforma de streaming.

El público infantil tendrá bajas importantes, como las dos temporadas de la serie animada Bob Esponja, todos los capítulos que había hasta ahora de Dora, la exploradora (justo cuando el estreno de su película en cines está bien cerca) y Paw Patrol, otro fenómeno entre chicos.

En cuanto a las películas, a lo largo del mes serán dados de baja títulos como Historias cruzadas, Billy Elliot o Wall-E, muy respaldados por la crítica; y buenas piezas románticas como Los imprevistos del amor, Eternamente comprometidos o El descanso.

A continuación, la lista completa de las que serán dadas de baja del catálogo latinoamericano de Netflix.

SERIES



1 de agosto

Don't Trust the B---- in Apartment 23 (todas las temporadas)

Bleach (todas las temporadas)

Touch (las dos temporadas)

Cash Cab

The Only Way is Essex (las dos temporadas)

The Undateables (las tres temporadas)

2 de agosto

Avatar: The Last Airbender

Bob Esponja (las dos temporadas)

Victorious (una temporada)

Bubble Guppies

Dora, la exploradora​

Paw Patrol

Sam & Cat

7 de agosto

Ray Donovan

14 de agosto

Nexo Knights (segunda temporada)

PELÍCULAS



1 de agosto

​ La quinta ola

The Lady in the Van

Caminando entre tumbas

Remember Sunday

Awake: A Dream for the Standing Rock

Standing Tall

Historias cruzadas

Need for Speed: la película

La resurrección de Cristo

Unbranded

Nuestro video prohibido

Los imprevistos del amor

¿Usted no sabe quién soy yo?

Dos pavos en apuro

Iron Man y Capitán América: Héroes unidos

Legión de ángeles

Wild Ride

Miniespías (las tres películas)

Sin marcas

Wall-E

Mark & Russell's Wild Ride

2 de agosto

El sustituto

Las tortugas ninjas

3 de agosto

Tonto y retonto 2

4 de agosto

2 Alone in París

7 de agosto

​ Chatroom

Madame Bovary

Life of Crime

8 de agosto

Nat King Cole: Afraid of the Dark

9 de agosto

Heart and Soul

10 de agosto

Inmortals

12 de agosto

A War

14 de agosto

Banking of Bitcoin