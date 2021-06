Preocupación por Matthew Perry: ¿qué le pasaba en el especial de "Friends"?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El especial de reencuentro del elenco de Friends fue un éxito. Estrenado el 27 de mayo en Estados Unidos —a Uruguay llegará el 29 de junio, junto con el lanzamiento de la plataforma HBO Max—, alegró a los fanáticos y causó un montón de reacciones en las redes sociales.

Sin embargo, se generó una inevitable preocupación por Matthew Perry. El actor que interpretó al gracioso Chandler Bing, durante todos los pasajes de la reunión, estuvo callado, decaído y serio. Fue el que menos interactuó con sus compañeros y los seguidores de la sitcom observaron sus actitudes

con intranquilidad.

La solitaria vida de Matthew Perry: el exactor de "Friends" vive en una habitación de hotel y sale solo para ir al hospital By Rodrigo Guerra MIRA TAMBIÉN La solitaria vida de Matthew Perry: el exactor de "Friends" vive en una habitación de hotel y sale solo para ir al hospital

Es que la historia de Perry está atravesada por adicciones a las drogas y el alcohol, que tuvieron importantes consecuencias físicas. Pasó por rehabilitación en varias oportunidades y llegó a decir que no recordaba lo que había pasado durante tres años enteros de Friends.



“Tomaba 30 pastillas de Vicodin y un litro de vodka al día”, reveló en alguna entrevista y aseguró que la fama lo perjudicó notoriamente.



Pero su comportamiento durante Friends: la reunión no tuvo que ver con ninguno de sus estragos del pasado sino, al parecer, con algo mucho más sencillo y cotidiano. Según reportó el diario británico The Sun, fuentes allegadas a Perry aseguraron que el actor estaba todavía recuperándose de una intervención dental de urgencia, a la que se sometió justo antes de rodar el esperado reencuentro.

“Cuando Matthew apareció en la reunión varios miembros de su equipo dijeron que se había sometido a una intervención de las muelas ese mismo día. Eso afectó a su bienestar y a cómo se sentía”, dijo una fuente anónima, que aseguró que el intérprete tenía dolor y que está sobrio.



Perry compartió con Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Jennifer Aniston y Matt LeBlanc algunas declaraciones emotivas, revelaciones y anécdotas graciosas que conformaron Friends: la reunión.