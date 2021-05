"Friends": uno a uno, ¿cómo fueron elegidos los protagonistas de la serie?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves se estrenó en HBO Max el especial Friends: la reunión, y uno de los momentos más interesantes es cuando los creadores del programa, Marta Kauffman y David Crane, cuentan cómo llegaron a los actores que terminarían protagonizando su gran éxito, inspirado justamente en su experiencia como veinteañeros en Nueva York.

El primer elegido para el elenco fue David Schwimmer. Ya habían trabajado con el actor, así que habían compuesto el personaje de Ross pensando en su voz y su gestualidad, lo habían hecho a la medida. Sin embargo, el actor se había hartado de la televisión y había decidido dejar la ciudad y volcarse al teatro, así que hubo un trabajo fino de convencimiento que, dice Kauffman, puede haber incluido canastas de regalos.

David Schwimmer en "Friends"

Probaron muchas actrices para el rol de Phoebe Buffay y ninguna funcionaba, hasta que la pareja de Crane le dijo que su Phoebe era Úrsula, una moza de la serie Mad About You que tenía todo lo que estaban buscando. Era, claro, la mismísima Lisa Kudrow, que encajó de inmediato en el papel. En Friends, Úrsula sería su malvada hermana gemela.

Con Matt LeBlanc pasó algo similar. Habían probado a muchos actores carilindos para el puesto pero en ninguno encontraban todo lo necesario para el personaje, hasta que dieron con este chico que tenía poca experiencia en televisión. Enseguida se acomodó al rol aunque hubo otro finalista para el lugar de Joey, que luego participaría de la serie como Carl, un supuesto hombre "idéntico" a Joey en el episodio "The One With the Unagi": Louis Mandylor.

Kauffman y Crane querían a Courteney Cox para hacer de Rachel Green. La habían visto en el videoclip de Bruce Springsteen "Dancing in the Dark" y estaban fascinados con ella. Sin embargo, la actriz no se sentía como una Rachel e insistió para que la consideraran como Monica Geller, un personaje con el que sentía verdadera empatía. Tenía razón.

Courteney Cox como Monica Geller. Foto: Difusión

En cuanto a Matthew Perry y Jennifer Aniston, ambos habían firmado para estar en otras series y al final, por diferentes motivos, pudieron ser parte de Friends, aunque no fue nada sencillo.



En el caso de Perry, los creadores lo querían a toda costa porque habían creído que iba a ser muy sencillo dar con un gracioso Chandler Bing, y no fue así. Pero el intérprete ya había filmado el piloto para una comedia futurista y espacial llamada LAX 2194 y, para su suerte, el proyecto no prosperó y le permitió pasarse a Friends.

Matthew Perry como Chandler Bing en "Friends". Foto: Archivo

Con Aniston fue diferente. Ella ya había filmado varios episodios de la sitcom Muddling Through, pero Kauffman y Crane decidieron elegirla igual y rodar con ella el piloto y tres capítulos más, jugados a su suerte. Al final, Muddling Through fue cancelado y se quedaron con la actriz, pero hubieran tenido que filmar todo de nuevo si eso no hubiera pasado.

Jennifer Aniston en "Friends"

Al margen de lo que se reveló en el especial, en una alfombra roja virtual que se emitió previo al estreno, a través de las redes sociales de HBO Max, se desmitificaron algunos rumores respecto al proceso de selección de los actores. La directora de casting Ellie Kanner desmintió por ejemplo que Aniston haya ido al casting vestida de novia, aunque dijo que sí hubo una actriz que audicionó para el papel de Rachel con ese atuendo.



También confirmó que Téa Leoni había sido la primera opción para el rol de Rachel, mientras que Janeane Garofolo había sido la elegida inicialmente para ser Monica. Ambas rechazaron la propuesta por diferentes motivos.

Lo otro que aclaró es que si bien Vince Vaughn audicionó para encarnarar a Joey Tribbiani, no fue elegido porque no era el Joey que tenían en mente.