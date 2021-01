Lo que se sabe de otra precuela de la saga "Game of Thrones" que prepara HBO

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

HBO está dando los primeros pasos para realizar una nueva precuela de Game of Thrones (2011-2019) acerca de las novelas cortas Tales of Dunk and Egg de George R.R. Martin.

La revista Variety, quien dio la prinicia, aclaró que este proyecto televisivo se encuentra en una fase muy inicial de su desarrollo, por lo que no es seguro que finalmente vea la luz.

Pero también destacó que la idea sobre esta serie es algo prioritario para HBO a la hora de intentar extender el fabuloso e histórico éxito que logró con Game of Thrones (que está disponible en el servicio HBO de NSNow de Nuevo Siglo).

Las novelas cortas de Tales of Dunk and Egg se centran en las aventuras de los personajes Dunk y Egg y suceden algo menos de un siglo antes de lo narrado en Canción de hielo y fuego, la saga central del universo de Game of Thrones.

De Tales of Dunk and Egg se han publicado tres novelas cortas: El caballero errante, La espada leal y El caballero misterioso, que están recopiladas en El caballero de los siete reinos.

De hacerse sería la segunda precuela de Game of Thrones tras House of the Dragon, que se centrará en la historia de la Casa Targaryen. Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy y Paddy Considine están en el elenco de lka serie a estrenarse en 2022. Transcurre 300 años antes de la saga original.

Por otra parte se interrumpieron los planes para otra serie derivada de Game of Thrones que iba a protagonizar Naomi Watts y que no convenció a HBO tras rodar su piloto.