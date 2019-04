“Game of Thrones” se despide, ¿y por qué hablamos tanto de esta serie?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Por estos días, todo lo que haya para decir de Game of Thrones parece repetido. Los seguidores de la serie de HBO, que son (somos) millones alrededor del mundo, venimos esperando hace más de un año y medio por el estreno de la última temporada que, finalmente, será el domingo próximo. Sí: faltan siete días para que los Siete Reinos empiecen a decirle adiós a la pantalla, ese formato que adaptó y agigantó la saga literaria de George R. R. Martin (todavía inconclusa), y le regaló al mundo la serie de televisión más ambiciosa, viral e importante de todos los tiempos.

Esta última afirmación no es, por más que así suene, exagerada. Game of Thrones revolucionó al mundo de las series de una manera que ninguna otra la había hecho: ni Breaking Bad, que fue un gran fenómeno en la última década; ni Lost en los 2000; ni Los Soprano en su momento, ni Mad Men. Nada de eso se compara a la sobredimensión que ha tenido Game of Thrones como producto de entretenimiento masivo, y eso encuentra una de tantas explicaciones, en las redes sociales.

Estrenada en 2011, la serie ha generado una inmensa comunidad a nivel global, que ha bebido directamente de redes como Facebook en el principio, y Twitter e Instagram en la actualidad. Todas las novedades de la serie, todas las grandes muertes o las batallas épicas, todas las sorpresas que durante los últimos años arrojaron cada uno de los episodios, fueron comentadas por miles y miles en esas plataformas, generando una onda expansiva sin fin. Hoy, Twitter tiene sus propios emojis de Game of Thrones, e Instagram tiene su propio filtro.

De hecho, Internet todo ha sido el marco para la viralización de cualquier tipo de contenido vinculado a esta ficción, para la consolidación de foros dedicados a discutir, elaborar teorías e incluso filtrar contenidos; y por ende, para la presencia constante de la serie en medios y terrenos mediáticos.

Juego de Tronos es una de las series más vistas de la historia

Ante esta escala de alcance e impacto, queda claro que Game of Thrones es el último gran fenómeno de la televisión como medio masivo de entretenimiento. Aunque el mundo seriéfilo se volcó al streaming y a la forma de consumo on demand, Game of Thrones sostuvo y amplificó su popularidad a pesar de una estructura que ya parece fuera de uso, de capítulos estrenados semanalmente hasta completar la temporada.



El mercado ha sabido cómo sacarle partido a eso: existe todo el merchandising imaginado, y hasta Adidas tiene zapatillas inspiradas en la ficción.



Pero para que esta fiebre se haya expandido por el mundo y se haya mantenido firme a pesar del paso del tiempo, detrás tiene que haber algo más y es, en este caso, una gran historia base que ha sido adaptada con calidad y precisión. Más allá de los altibajos, Game of Thrones es una serie de excelencia en cuanto a los rubros técnicos y a la fotografía, tiene guiones solventes y actuaciones a la altura. Por algo se ha convertido en la serie más ganadora en la historia de los premios Emmy: por un montón de motivos que los fans saben al dedillo, motivos que deberían animar a cualquiera que todavía no la haya visto, a embarcarse en esta aventura.