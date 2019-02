"Game of Thrones" estrenó posters y emojis de sus personajes principales, y así se ven

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No hay nuevo tráiler, no hay sorpresas ni grandes anuncios, pero Game of Thrones volvió a ser el tema de conversación en las redes sociales, por dos cosas vinculadas a su octava y última temporada.

Por un lado, Twitter lanzó una serie de emojis asociados a los principales personajes de la popular serie de HBO. Ahora, si se utiliza el formato de hashtag para mencionar, por ejemplo, a Jon Snow, Daenerys Targaryen o a secundarios como Grey Worm o The Hound (o sea, El Perro), automáticamente aparecerá la imagen del personaje.

Los propios actores están muy entusiasmados con la novedad.

Holy Mother of Dragons I’m an emoji #missandei — Nathalie Emmanuel (@missnemmanuel) 28 de febrero de 2019

Y por otro lado, se lanzaron una serie de posters donde cada una de las piezas importantes de la ficción, basada en las novelas de George R. R. Martin, posa en el famoso Trono de Hierro, el asiento en disputa.

Allí no sólo se puede ver a los principales aspirantes al trono —Jon Snow, Daenerys Targaryen, alguno de los hermanos Lannister—, sino a otros involucrados en este juego de poder, como el resto del clan Stark, laderos de algunos de los reyes y, claro, el mismísmo Rey de la Noche.

¿A quién le pertenecerá, finalmente, el Trono de Hierro? Cada uno tendrá sus apuestas. Se espera que ese sea el misterio que se revele, finalmente, en la temporada que comenzará el 14 de abril.