El final de "Watchmen", un círculo perfecto para una de las mejores series del año

El domingo se emitió el noveno episodio de Watchmen, la serie creada por Damon Lindelof que tomó como base la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons.

Lo que parecía imposible -hacer una producción sobre superhéroes que tuviera un inicio, nudo y final en una misma temporada- se logró, atando cabos sueltos que se habían ido desparramado a lo largo de la temporada. Como en el truco de un mago, en Watchmen todo sucedió en el último minuto.

La de HBO es una de las series del año y así lo demuestra la audiencia que la siguió capítulo a capítulo. Si bien fue una de las producciones olvidadas por los Globo de Oro (como también Euphoria o el final de Game of Thrones), esta historia sobre viejos superhéroes, viajes en el tiempo, el reloj del fin del mundo y una peculiar lluvia de calamares logró atraer gran público.

Don Johnson en la serie de HBO, "Watchmen". Foto: Difusión

El primer episodio fue visto en Estados Unidos por más de un millón y medio de personas, convirtiéndose en el mejor estreno de HBO en los últimos tres años a nivel digital, es decir, considerando el streaming. Además de en HBO Go, la serie se encuentra disponible en NSNow de Nuevo Siglo y en Flow de Cablevisión, y si todavía no la vio, tiene que darle una oportunidad. No se va a arrepentir.

Imagen de la serie "Watchmen". Foto: Difusión

Para cualquier producción, las cifras obtenidas son la garantía de una segunda temporada, aunque Lindelof insistió ante varios portales de noticias con que no habrá más episodios. Ahora comenzará, es de esperar, el tire y afloje en HBO para convencer a Lindelof de hacer una segunda tanda de capítulos. Aunque con el final que se emitió el domingo, los seguidores ya pueden sentirse satisfechos.

Imagen de la serie "Watchmen". Foto: Difusión

El último episodio de Watchmen, titulado “See How They Fly”, volvió a presentar grandes revelaciones que comenzarán a explicarse a continuación (alerta de spoilers, está a tiempo de dejar de leer).

Así fue el final

En el penúltimo episodio de la temporada, se había revelado que Doctor Manhattan (Yahya Abdul-Mateen II), por amor, había decidido renunciar a sus poderes. Y en este final, la historia se retoma con la revelación de que Lady Trieu (Hong Chau) es la hija “no consentida” de Adrian Veidt (Jeremy Irons), y la verdadera mente maestra detrás de los supremacistas de Tulsa que pensaban quedarse con el poder de hombre azul (sí, como no). Aunque tampoco es una gran revelación, ya que a la detective Angela Abar (Regina King) y a sus amigos enmascarados siempre les había parecido una “falsa aliada”.

Imagen de la serie "Watchmen". Foto: Difusión

Aclarado su origen, Trieu rescata a su padre de Europa (la luna de Júpiter), donde había sido enviado por su enemigo Doctor Manhattan, básicamente para mostrarle que es capaz de hacer lo que él nunca pudo. Acto seguido, hay una reunión de los líderes de Cíclope, esa organización que se ha encargado de golpear y matar a la población negra, comandada por el senador Joe Keene, que tiene las mismas ambiciones que Trieu.

Y aunque en el octavo episodio parecía que muchas de las interrogantes comenzaban a encontrar respuesta, quedó claro que Lindelof se había guardado lo mejor para el final.

Jeremy Irons es Adrian Veidt en la serie "Watchmen" de HBO. Foto: Difusión

Porque Keene se manda un discurso bien al estilo de los villanos de los cómics, para explicar sus planes y motivaciones, antes de terminar convertido en una sopa de órganos que se desparrama por el piso. Su misión para “salvar el mundo” se diluye sin que él se entere de que era apenas un títere de Trieu, que a su vez fue vencida por Veidt, su propio padre, quien vuelve a salvar a la humanidad, como ya lo había hecho en el final de Watchmen, la novela gráfica.

Imagen de la serie "Watchmen". Foto: Difusión

La idea de Veidt era tan intrincada como simple; para que la humanidad dejara de intentar destruirse a sí misma, decidió teletransportar un calamar gigante a Manhattan, simulando una hecatombe mundial. Y si bien en el camino se murieron más de tres millones de inocentes, logró su cometido y el reloj del fin del mundo se detuvo.

Imagen de la serie "Watchmen". Foto: Difusión

La serie concluye con Angela Abar al borde de una piscina, para poner a prueba el truco que su amado Doctor Manhattan le había contado en el episodio anterior. Un detalle que si bien podía pasar inadvertido, dejó en claro que nada queda al azar en la serie de Lindelof. Y así, al borde de todo, Angela cierra los ojos, respira y extiende un pie sobre el agua para dar el siguiente paso; ese que no llegamos a ver, pero que cierra el círculo de una serie perfecta.