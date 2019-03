Derek Wilson y Eliza Coupe, protagonistas de "Future Man", hablaron con El País

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La serie Future Man es la historia de Josh Futtureman (Josh Hutcherson), un joven bastante torpe que trabaja en una instalación que busca erradicar las enfermedades sexuales y un día descubre que el videojuego con el que está obsesionado, es la representación del futuro. Esa es la consigna de esta serie que estrenó su segunda temporada en Fox Premium (también en la App de Fox), y cuyo éxito se debe a la dupla de Seth Rogen y Evan Goldberg, que aquí son los productores ejecutivos de esta serie llena de referencias cinefilas y culturales.

De ese futuro oscuro llegan Wolf y Tiger, o sea Derek Wilson y Eliza Coupe, parte del ejército humano que intentan detener al doctor que creará los Bióticos, unos soldados que han destruído a la humanidad en el futuro. Claro que nada será tan sencillo como esperaban.

Wilson y Coupe hablaron con El País de esta nueva temporada.

—Wolf fue el personaje que más cambio en la primera temporada. ¿Qué podemos esperar de él en esta segunda tanda?



—Bueno, encuentra un nuevo tipo de amor, que es más un amor por la familia, y tiene un viaje emocional a través de esa vida y ese estilo de vida.

Tráiler de la serie "Future Man"

—¿Qué fue lo más difícil y divertido de hacer de Wolf?



—Cuando comenzamos a grabar la primera temporada, lo más difícil era encontrar la voz. De alguna manera pasamos por mucho ensayo y error con la voz, y creo que lo encontré en el tercer episodio. Lo más divertido de jugar a ser Wolf es que era un tipo de caparazón duro, sin grietas, y luego fue divertido abrirse, jugar y encontrar el lado más suave de él, aspectos casi infantiles de él. Eso fue lo realmente divertido de él para mí.

—¿Cómo va a ser la relación entre Wolf y Tiger en esta temporada?



—La relación entre ellos será un poco tensa porque al final de la primera temporada, descubrimos que Tiger es un Biótico, y claro, ellos están luchando contra esos villanos.

—Eliza, así que Tiger es una Biotico, ¿qué le va a pasar a su personaje en esta temporada?



—Bueno, ser un biótico es definitivamente una parte muy importante de mi historia en la segunda temporada. Es un punto focal bastante importante de mi personaje, y eso es decir mucho.

—Eliza, tienes una carrera en las comedias y series de acción como Quantico. ¿Cómo fue la preparación para este tipo de papel? ¿Hubo un entrenamiento especial para lo físico o la comedia?



—El entrenamiento físico no fue un problema porque siempre he sido una atleta. Cuando era más joven jugaba hockey sobre hielo y otros deportes. Aprender a pelear fue un poco diferente, pero trabajamos con coordinadores de especialistas y aprendimos lo que necesitábamos para cada episodio. En cuanto a todo lo demás, simplemente aparezco y veo lo que sucede. Realmente no me preparo mucho.

—Hay rumores sobre una tercera temporada. ¿Cómo te sentirías al respecto, qué sabes y a qué tiempo te gustaría viajar?



—Me encantaría que haya una tercera temporada. Amo a todos con los que trabajo y nos divertimos mucho. Es uno de los trabajos más insoportables que he tenido por la cantidad de energía que gastamos, las horas y el tiempo, y es mucho. Pero, no lo cambiaría por nada del mundo. Escuché que posiblemente iríamos al Salvaje Oeste, sería un momento y un lugar muy divertido para ir, lo espero con ansias.

—Eliza, esta serie tiene referencias a películas de ciencia ficción y a la cultura pop. ¿Reconoces las referencias cuando las estás filmando o no?



—Sí, conozco la mayoría de las referencias. No puedo decir que soy un verdadero aficionado a la ciencia ficción, pero definitivamente me encanta. Me encanta cuando vamos a Comic-Con; eso es genial. Así que sí, definitivamente estoy en eso.