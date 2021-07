Wanda Nara tiene exigencias de diva para estar en "MasterChef Celebrity"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





En Argentina, Masterchef Celebrity es un éxito aunque lo poco que vi alguna vez por YouTube me pareció mamarrachesco, y eso por ser amable. Aquel lío con Claudia Fontán que terminó un postre con comida levantada del piso dio para cualquiera.

Pero lo que tengo de desinteresada en la cocina lo tengo de atenta a lo que hacen algunas figuritas y por eso me alboroté cuando supe que están tratando de convencer a Wanda Nara para que vaya a la tercera temporada del concurso de famoses.

Si la siguen a Wanda ya sabrán que cocina, porque te hace de todo: modela, es madre full time, empresaria, mánager del marido, cocinera... Y pensar cómo se la juzgaba cuando apareció en los programas de chimentos. Era la mejor de todes y estábamos tan lejos de saberlo.



Wanda es diva internacional, por supuesto; un par de zapatos suyos vale lo que yo cobro por un año de hacer esta columna, tirando cuentas al aire. Así que para ir a MasterChef ya está poniendo exigencias de diva.



Quiere un curso de cocina para antes de entrar al programa con un profesional exitoso, no con alguien sin renombre. Y quiere que le acomoden los horarios porque parece que las jornadas de grabación duran como 10 horas y ella se va a venir a Argentina con los cinco chicos, y no puede abandonarlos así nomás todo el día. Así que pretende que le pongan grabaciones más definidas y exactas para no pasarse todo el día en un set de televisión cuando tiene tanto que hacer.



Y está perfecto, porque los tiempos de picar piedra y pagar derecho de piso ya pasaron. Ahora es Queen Wanda.