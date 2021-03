Viviana Canosa sobre Lacalle Pou: "Me da envidia el presidente que tienen en Uruguay"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Viviana Canosa estuvo el viernes pasado en Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammon por América (se puede ver por YouTube) y que siempre da titulares para los medios de la farándula.

La periodista de espectáculos devenida en periodista política habló de diferentes aspectos de su vida privada y pública, contó sobre sus relaciones de pareja y demás intimidades, pero además habló sobre el trabajo y sobre las figuras que están a su alrededor.

Así, Canosa fue sometida a un interrogatorio en el que le mostraban a una serie de políticos de la región y Estados Unidos, y ella tenía que reaccionar mostrando un emoji. Podía elegir entre tres: un fueguito (una llama), una cara dormida en representación del sueño; y una mujer que se está cubriendo la cara, un gesto que en el programa definieron como "Dios mío".

La periodista reaccionó a toda la lista de hombres que le mencionaron, desde Eduardo Duhalde a Donald Trump. Sin embargo, evitó las reacciones a la hora de juzgar a Luis Lacalle Pou, porque dijo que ninguno de los emojis representaba lo que el presidente uruguayo le genera.

"Me cae muy bien. Me da envidia el presidente que tienen en Uruguay", explicó Canosa, que recordó que el año pasado lo entrevistó, encuentro que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

"Me encantó cómo empoderaba a la gente en la pandemia, viste. Me parece un tipo que entiende, como todos los presidentes uruguayos, no importa de qué partido sean, que entienden que van por un tiempo y se tienen que ir, que tienen que estar en la asunción de otro presidente. Toda esta mariconeada que tenemos acá, allá no pasa. Y Lacalle Pou me parece un señor", aseguró la rubia, contundente.