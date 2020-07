Verónika Engler defendió a Viglietti: "La acusación no tiene fundamentos sólidos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De acuerdo al relato del periodista Nelson Díaz y de una de sus sobrinas, Daniel Viglietti violó a una niña de 10 años cuando el artista tenía 27. La acusación revolucionó las redes sociales con posiciones de condena mayoritaria al artista, fallecido en 2017.

Pero también se alzaron voces de defensa o al menos, llamados a evitar una cancelación express del legado del artista. En ese sentido se expresó Verónika Engler, escritora e hija del exdirigente tupamaro Henry Engler.

"Conocí desde muy pequeña a Daniel Viglietti, después vino la dictadura y con ella las distancias, pero tuve la enorme suerte de contarlo entre nuestros amigos hasta el día de su muerte. El Daniel que conocí era un hombre tremendamente solidario, un luchador por los Derechos Humanos, amigo de sus amigos, inteligente, desinteresado y talentoso", aseguró Engler en una extenso posteo en la red social Facebook.

"A raíz de la acusación del periodista Nelson Díaz, posteriormente reafirmada en un posteo por Lucía Viglietti Forner, se responsabiliza a Daniel de violar a una niña de 10 años cuando él tenía 27, o sea en 1966. 54 años más tarde y sin que él pueda defenderse, la sobrina tira una piedra y esconde la mano", prosiguió la también compañera de Jorge Zabalza y en referencia a que Lucía Viligietti cerró su cuenta de Facebook.

Luego menciona a la viuda de Viglietti y a su hija. "Les pido que, si no les importa la memoria de Daniel, respeten a Trilce y a Lourdes cuando suelten juicios de valor basados en lo que hasta ahora parece ser una campaña de desacreditación", añadió.

Criticó una especie de "gatillo fácil" para cancelar a Viglietti en redes sociales.

También carga contra Nelson Díaz. "El periodista no deja en ningún momento claro en que pruebas se basa para acusarlo y la sobrina tira la bomba y luego se retira.... La ética profesional del señor Nelson Díaz ofrece serias dudas, como periodista tiene la obligación moral de investigar los hechos antes de hacerlos públicos y de presentar algo más que insultos categóricos, deslindandose de la responsabilidad con la frase: “iHablen con la familia y lo sabrán".

"Asusta pensar que podemos escribir y acusar a cualquier persona de lo que queramos y que la opinión pública, lejos de pedir que se demuestren los hechos y analizarlos, nos va a incinerar como en tiempos de caza de brujas.... Un tema tan serio no se puede manejar con supuestos. A pesar de la poca claridad de las acusaciones, arremetieron sin abrir el más mínimo paréntesis de duda. Un tema muy mal manejado y con mucha falta de respeto. No me queda duda de que quien comete una violación, en el año y en el momento que sea, debe ser repudiado y si está vivo castigado, pero no nos hagamos eco de todas las campañas de enchastre que escuchamos, hay que investigar y corroborar antes de sentenciar", concluyó.

