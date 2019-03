El tiro por elevación de Karen Todoroff a ¿Ana Inés Martínez?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La polémica quedó instalada luego de un comentario de Ana Inés Martínez crítico con una convocatoria de Peñarol a periodistas mujeres. "En estos días me invitaron a varias “acciones”; me ofrecieron X trabajo por UN DÍA con la excusa: Por el DÍA DE LA MUJER vamos a hacer X cosa: A ver empecemos por no aceptar eso. Si nos quieren que nos llamen SIEMPRE no solo UN DÍA. Nosotras mismas nos discriminamos aceptando!", escribió la periodista de Subrayado.

Quienes sí aceptaron la invitación mirasol fueron Georgina Mayo y Karen Todoroff. La periodista de TNU se pronunció este jueves en Algo contigo y también en Twitter, con picantes mensajes hacia Ana Inés Martínez.

Todoroff se había llamado a silencio hasta ahora. Escribió un mensaje de tinte filosófico en el que defendió el ejercicio con "libertad" de la profesión.

Platón decía:"La libertad está en ser dueños de nuestra propia vida" Y qué razón tenía...No hay como la sensación de ser libre, de elegir lo que quiera y tenga ganas sin condicionamientos, ni necesidad de atarme a colores, al "qué dirán", a recelos. pic.twitter.com/E7Z2e9NbsX — Karen Todoroff (@karentodoroff) 15 de marzo de 2019

