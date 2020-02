Sigue la polémica por la boda de Constantini con una modelo 41 años menor: se filtran audios de Anamá Ferreira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El casamiento del empresario argentino Eduardo Costantini con la modelo Elina Fernández, su novia 43 años menor, dividió a la familia y trajó una polémica de primera plana en Argentina.

Algunas versiones indican que la modelo se empeñó en conquistar al millonario y habría apelado a un curioso método de hechicería para lograrlo. Además, se filtraron unos audios de Anamá Ferreira enviados al grupo de WhatsApp que tiene con tres amigas. En ellos la brasileña se refería al "plan maestro" de la modelo para conquistar a Costantini, dando a entender que la pareja no se había conocido por casualidad.

"Estaba hablando con una amiga por lo bien que hizo Elina. No va a poder tener hijos porque la brasilera que estuvo con él antes le hizo hacer la vasectomía", cuenta Anamá en el primero de los tres audios que tomaron estado público. "Cuando fui a Mar del Plata al desfile de Vidal Rivas quería sentarme en una mesa que estaban todos y había un viejito sentado en el medio de dos sillas vacías. Yo me iba a sentar y era la mesa en la que estaba Elina. Me dijeron que era algo de ella, entonces fui y le dije: 'le podés pedir a tu abuelo que se corra una silla'. Me mira y me dice: 'no es mi abuelo Anamá, es mi marido'. Y le digo: 'Elina, no me jodas. Pero ni tu padre puede ser', y me dice: 'bueno, me gustan los viejitos'", continúa Ferreira en el chat grupal que comparte con sus amigas.

Sin embargo, los comentarios del segundo audio fueron mucho más fuertes, ya que hacen referencia a cómo se conoció la pareja hace nueve meses. "Elina hizo un plan maestro, chicos. Yo la felicito. Iba casi todos los días a tomar algo al Malba. Había hecho todo un research y había visto que estaba soltero. No es que el tipo la vio un día y se enamoró. La veía frecuentemente, miradita, miradita y ayer se casaron en el Alvear a las 6 de la tarde. Vermouth, papas fritas y good show!", comentó la panelista de Tarde o temprano con cierta ironía.



Por último, en el tercer audio, Anamá expresó su propio deseo de que le pase algo parecido. "Yo tampoco lo puedo hacer. Yo estoy acá. ¡Yo quiero alguien que me lleve en business a algún lado!", remató entre risas.



Tras escuchar estos dichos, Ángel de Brito explicó en su programa que, si bien Anamá pidió disculpas a través de su cuenta oficial de Instagram, hasta el momento no quiso hablar al respecto: "Quiero públicamente pedir disculpas, de todo corazón, por mis dichos en un audio sobre un casamiento reciente. Lamento todos los comentarios hechos sin real conocimiento que han afectado a todas las personas implicadas", escribió dolida por la repercusión de sus comentarios y agregó: "Hablé de más y sin saber sobre la vida privada de las personas, lo cual no se debe hacer. Pido nuevamente disculpas, gracias".

Al tratar el tema, una de las panelistas de Los ángeles de la mañana le escribió a la flamante esposa del empresario para ver qué opinaba de los dichos de Anamá. Si bien la modelo no quiso ahondar en detalles, expresó: "No vi nada. Estamos de luna de miel con Eduardo, muy felices así que imaginate que no tenemos tiempo de mirar televisión. Cuando vuelva los miro, besos para Ángel y para todos".



Sin embargo, frente a la insistencia de la periodista Karina Iavicoli, la modelo se defendió de los dichos de Anamá que la acusan de haber llevado a cabo "un plan maestro para conquistar al empresario". " Somos amores de nuestras vidas. Almas que estábamos destinadas a encontrarnos y nos encontramos. Somos muy felices y no queremos que nada ni nadie apague nuestra felicidad. Ahora no queremos hablar porque estamos concentrados en nuestra luna de miel. Gracias por entenderme, cuando vuelva voy a hablar", concluyó Elina Fernández.