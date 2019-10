Santo y seña: la pregunta a Lacalle Pou que lo dejó sin respuesta y polémica con comentario de Nacho Álvarez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La entrevista de Santo y seña a Luis Lacalle Pou fue el programa más visto de este miércoles. A lo largo de más de dos horas de nota, el periodista Ignacio Álvarez tocó varios temas incómodos, como el déficit o los parientes con cargo de confianza en las intendencias blancas.

El periodista también habló de los casos de corrupción durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995). "Yo puedo ser distinto a mi padre, pero en temas de moral y de ética, la fruta cae cerca del árbol", aseguró defendiendo la gestión del expresidente.

Pero quizás el punto de mayor tensión se produjo cerca del final de la entrevista, cuando Álvarez consultó a Lacalle Pou sobre por qué no había votado algunos artículos de leyes enmarcadas en la agenda de derechos y específicamente sobre la ley trans.

"No votaste el artículo que permite la operación de cambio de sexo para el que lo quiere hacer, ¿por qué no?", consultó el periodista. El candidato se mostró balbuceante con su respuesta y luego hizo silencio para añadir: "Me apurás con el tema de no haber votado ese artículo... puedo no haberlo votado".

"¿Por qué?", insistió Álvarez. "No habría una justificación", respondió Lacalle Pou.

La falta de respuesta generó comentarios en las redes sociales, entre ellos el del diputado Sebastián Sabini, del MPP. "Lacalle Pou, Para ser el único trabajo que tuvo (el de legislador), no recuerda la mitad de las cosas que votó y/o no sabe porqué lo hizo (o no).#santoyseña", escribió en Twitter.

Con todo, algunos criticaron a Ignacio Álvarez por presuntas diferencias en el modo en que encaró las entrevistas a Daniel Martínez y Lacalle Pou. Algunos militantes de izquierda aseguraron en Twitter que mientras fue muy duro con el candidato oficialista, habría sido más contemplativo con Lacalle Pou.

Otros van a más y atribuyen un polémico comentario durante un fragmento de la entrevista. Cuando Lacalle Pou nombró a Azucena Arbeleche , el periodista habría acotado: "la ministra de economía..." y parece escucharse un "si ganamos", aunque otros seguidores aseguran que en realidad dice "si ganás vos". El audio no es claro porque en ese momento está hablando Lacalle Pou.