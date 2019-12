Rodrigo Romano a un año de la viralización de su video: "La violencia de género es para los dos lados"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rodrigo Romano desembarcó esta semana en Teledoce, al frente de la información deportiva junto a Martín Kesman en la edición mediodía de Telemundo.

"Cuando tomé la decisión de salir de Canal 10 en octubre, no pensé que una oportunidad de trabajo se gestara tan rápido", aseguró Romano entrevistado este jueves en Desayunos informales.



El relator habló de sus comienzos en Tenfield en 1999 y cómo se forjó su estilo. "Un partido de fútbol es un entretenimiento de mucha pasión, pero entretenimiento al final", dijo. Añadió que mantiene la amistad con Juan Carlos Scelza. "Tenemos una muy buena relación".

Romano elogió la gestión de Óscar Tabárez. "Ordenó la casa. Se le critica que se logró poca cosa, pero creo que se logró mucho. Todo el camino ha sido muy lindo y lo que va a venir ahora puede ser muy bueno", comentó.

El periodista deportivo también habló de la viralización de su video íntimo, a un año de su difusión y en el marco de una escandalosa separación con su pareja de entonces.

"Está claro que en ese video no estoy haciendo nada malo. No estoy infringiendo ninguna ley. El único perjudicado con ese video fui yo. Porque recibí un despido y una humillación pública", aseguró y añadió que su único "pecado" fue haber confiado en la persona equivocada.

"Salí adelante porque salí adelante. Porque tengo un hermoso motivo que es mi hija y mi abuelo. ¿Tenía que quedarme abajo de la mesa? Al otro día fui a la supermercado. La respuesta de la gente siempre fue "vamos arriba", prosiguió.



Consultado por el amparo legal para estos casos, Romano fue crítico. "Lo que me queda claro es que si hubiera sido al revés, yo me tendría que haber ido a vivir a la Antártida. Porque el hombre está mirado con la lupa en 80% por causa del hombre pero hay un 20% que lleva un palo el hombre cuando no se lo tiene que llevar".

"La violencia de género es para los dos lados. Lamentablemente vivimos un momento en que matan a la mujer por cualquier cosa. Es un enorme flagelo que tenemos en Uruguay. Pero hay cosas que la ley no contempla. Por momentos, yo sentí que entraba a la fiscalía a denunciar y mostrar pruebas vinculadas a esto y las fiscales no me daban pelota, como si yo hubiera sido el culpable de todo. Eso te duelo, aunque lo terminás asimilando y decís: "Bueno, dejemos esto de lado", agregó.