Nuevo round entre Maradona y Claudia: audiencia fallida y posible allanamiento

Tras una nueva audiencia judicial sin acuerdo, la guerra entre Claudia Villafañe y Diego Maradona sigue adelante. Los padres de Dalma y Gianinna tenían cita para una nueva mediación pero, tal y como nos tiene acostumbrados, el astro del fútbol no se hizo presente; en su lugar asistieron su abogado Matías Morla y Yamil Castro, un nuevo letrado que se suma a la causa.



Mientras que Villafañe y su representante legal, Fernando Burlando, entraron al juzgado sin dar declaraciones, Morla se tomó unos minutos para dialogar con la prensa y explicar el motivo de la mediación del día de hoy. "Diego no se va a presentar porque no fue notificado. Esta audiencia es para una posible conciliación, pero no habrá ningún acuerdo. Que nos devuelvan los shorts y las camisetas. Pero (Villafañe) sigue con su postura de que no están las cosas", adelantó el defensor de Maradona.



Notablemente enojado, el letrado disparó: "La semana que viene habrá novedades, pero con violencia". Recordemos que el futbolista le reclama a su exmujer una serie de camisetas de fútbol que usó a lo largo de su carrera, además de trofeos, medallas y regalos.



Tras más de una hora de audiencia, las partes salieron sin llegar a ningún acuerdo. Esta vez, Morla prefirió quedarse callado y quien habló en su lugar fue el colega que sumaron a la causa. "Queremos las camisetas de Maradona. Las camisetas que son de él y que transpiro él. Si no las quieren entregar, vamos a ir a buscarlas departamento por departamento. Iremos con un cerrajero, así que si quieren evitar el allanamiento que las devuelvan", advirtió Castro, con tono amenazante.



Frente a estas amenazas, la defensa de Villafañe prefirió no responder, y justificó su silencio con una única declaración: "Disculpen, pero no podemos hablar por una medida cautelar".



Al parecer, el posible allanamiento a Claudia Villafañe ya habría sido autorizado por la Justicia y tendría fecha para el próximo 28 de agosto, a las 8.30 de la mañana.