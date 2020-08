Músico defiende boicot a Puglia y lo tilda de "intolerante"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El boicot a Sergio Puglia que el manager musical Federico Marinari (Montevideo Music Group) ha impuesto a sus músicos representados ha sido tema en redes sociales.

En Twitter se multiplican condenas a la actitud de Marinari, quien impide a los músicos de su sello que asistan a programas donde esté Puglia. Pero también se han levantado banderas en defensa del manager.

Ha sido el caso de Gerardo "El Alemán" Dorado. El músico escribió un hilo de Twitter para argumentar su defensa a Marinari y calificó a Puglia de "intolerante":

"El creer que los artistas nos movemos mandatados por alguien (sea quien sea) es subestimarnos y faltarnos el respeto (no sería la primera vez que el comunicador lo hace). Por otra parte, es extraño eso de decirle mercenario a alguien y después pensar que podes invitarlo a tu programa como si no hubiese pasado nada (las lógicas del entretenimiento se prestan para muchas cosas, pero la vida real demanda una análisis más profundo de los hechos). -Cerrando, no es de intolerante no querer dialogar con un intolerante", escribió.

Por otra parte, se conoció que lo opinión de Puglia que molestó a Marinari data de noviembre del año pasado, cuando en Polémica en el bar, el comunicador criticó que durante los 15 años del gobierno de Frente Amplio, a su juicio, "un montón de artistas han vivido a costa de lo que le ha dado el Estado... como premio a la militancia".

Federico Marinari no se ha pronunciado hasta el momento. Borró su cuenta de Twitter donde había compartido algunos mensajes muy duros, por ejemplo en contra de la ministra de Economía Azuzena Arbeleche.