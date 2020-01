Mirtha Legrand sobre el escándalo de Lucía Celasco en el Este: "No sé si estaba en sus cabales"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras el escándalo de Lucía Celasco en Punta del Este a la salida de un boliche, que incluyó una denuncia en su contra, Mirtha Legrand opinó al respecto y mostró preocupación por lo sucedido a la nieta de Susana Giménez.

En comunicación telefónica con El run run del espectáculo, el ciclo de Lío Pecoraro, la conductora de los famosos almuerzos le dijo a Crónica el fin de semana: "Horrible lo que pasó. Hablé con Susana, le mandé un WhatsApp, pero no le comenté del tema nada más. Le mandé un abrazo y ella me mandó otro".

Y si bien no quiso meterse de lleno en el tema, la Chiqui esbozó una posible teoría sobre la reacción de Celasco esa noche fuera de la disco Tequila. " Se habrá extralimitado esta chica. No sé si estaba en sus cabales o si había tomado como dicen los otros señores. No sé francamente cómo estaba porque no lo vi. Viste que no se ve cuando ella insulta y demás", lanzó sin filtro. Y, preocupada por su amiga, la conductora de eltrece mostró su solidaridad con su colega: "Yo pienso en Susana que debe haber pasado un mal rato con todo esto".

Por su parte, Giménez se mostró bastante enojada con su nieta por lo sucedido y aseguró haber retado a la joven. "Sí, un poco la reté, pero no me quiero meter. Que arregle con su mamá. Yo a mi hija ya la crié y ahora le toca a ella", señaló cuando la prensa le preguntó sobre el hecho ocurrido en la noche de Año Nuevo.