Nieta e hija de Susana Giménez enfrentan denuncia por agresión tras escándalo en Punta del Este

La madrugada del 1 de enero registró el primer gran escándalo de la temporada. Las protagonistas fueron Lucía Celasco y Mercedes Sarrabayrouse, nieta e hija de Susana Giménez. De acuerdo a lo informado por FM Gente, las mujeres estacionaron su auto Mini Cooper negro muy cerca de la entrada de garage de una casa de La Barra lindera al boliche Tequila.

Sobre las 3:00 AM, la inquilina de la casa en cuestión debía salir a buscar a su hijo adolescente a una fiesta, pero tenía la salida prácticamente bloqueada. Mientras la mujer maniobraba llegó Celasco junto a su vehículo y le gritó: "No me llegues a tocar el auto, negra de m... porque te mato", según revelaron testigos.

Luego apareció el marido para mediar. Pero cuando se acercó a Lucía, ella lo agredió con una cachetada. La discusión ganó temperatura. Aparecieron guardias de seguridad de Tequila y también Mercedes Sarrabayrouse y su pareja, Joe Miranda.

Más videos del lío de la nieta e hija de Susana Giménez. La denuncia del hombre agredido está radicada en la seccional 12 de La Barra. Ya fue al forense para constatar lesiones. En el lugar estaba un cronista de @fmgenteradio q fue testigo de los hechos. pic.twitter.com/oZbCD70VhH — Alexis Cadimar (@alexiscadimar) January 1, 2020

Pero lejos de consensuar o reparar la situación, comenzaron los piedrazos a la casa, ya que los damnificados entraron para evitar más agresiones.

El hombre agredido, llamado Marcelo Parra y de nacionalidad argentina, presentó denuncia policial por la agresión y añadió amenazas de muerte. Lo hizo a las 5:00 AM en la Seccional 12 de La Barra.

Asegura que Celasco, propietaria del Mini Cooper hablaba de dispararle. El hombre presentaba inflamación en el labio y uno de los oídos, de acuerdo al relato de un periodista de FM Gente, presente en la escena.

Celasco, Sarrabayrouse y Miranda serán citados por la policía y la fiscalía de turno a los efectos de de declarar sobre el incidente.

El agredido junto a su familia había llegado justamente en el último día del año a la finca donde ocurrió el hecho para disfrutar de sus vacaciones hasta el 15 de enero.



En la jornada de este miércoles, la víctima fue sometida en las últimas horas al forense para establecer las heridas que presentaba en su cuerpo.

En la puerta de Tequila había un periodista de FM Gente que fue testigo de la situación. Alexis Cadimar, director de esa emisora fernandina, compartió fotos y video de los incidentes.