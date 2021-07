Mirtha Legrand confiesa que tiene miedo: "Esta pandemia es larguísima e insoportable"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mirtha Legrand sigue alejada de la televisión y de momento no piensa volver. Así se lo confirmó a La Nación, en una entrevista en la que confesó que tiene miedo y que siente que la tienen que cuidar.

“Hasta la primavera no voy a regresar a mi programa. Hasta que no pase el frío, no retomaré mi trabajo”, declaró la diva de la televisión y agregó: “El brote tan fuerte que hubo, me acobardó (...) Yo tengo miedo, me tienen que cuidar, no me tienen que insistir" respecto al regreso.

A sus 94 años, Legrand lleva alejada de la pantalla desde que comenzó la pandemia del coronavirus, e hizo un regreso puntual en diciembre, para una única emisión. Su nieta Juana Viale la ha reemplazado y conduce tanto los programas nocturnos de los sábados como los clásicos almuerzos de los domingos, que siguen llevando el nombre de Mirtha.



“Por el momento no voy a volver”, aclaró la conductora en medio de una ola de rumores respecto al futuro de los ciclos. Se habló de que iba a regresar, que Viale había presentado la renuncia y hasta de que Marcela Tinayre se sentaría a la cabecera de la mesa; nada de eso es real, según suele aclarar el productor Ignacio "Nacho" Viale.



Legrand, que ya tiene las dos dosis de la vacuna Sputnik que la protege contra el COVID-19, reconoció que los estudios de televisión son "vulnerables" a la hora de prevenir contagios, e hizo referencia a la salud de algunos colegas que han transitado el coronavirus.



“Pobrecito Julián Weich, está en terapia intensiva”, comentó sobre el comunicador que se encuentra internado en este momento. Y sobre su amiga Susana Giménez dijo: “Los problemas de salud de Susana y su internación me dolieron muchísimo”.



Desde su entorno aseguraron a La Nación que la enfermedad de la diva de los teléfonos fue un golpe fuerte en el ánimo de Legrand, que quedó sensiblemente preocupada.

"Casi no voy a ningún lado, solo me acerco a tomar el té o a comer a lo de Marcela y también cumplo con las obligaciones personales como ir al dentista", contó Mirtha, que durante la pandemia sufrió la muerte de su hermana gemela Goldy Legrand.



Ante las preguntas del periodista, la Chiqui reconoció que "esta pandemia es larguísima e insoportable" y añadió que "el canal (eltrece) me llama para que vuelva. Son muy cariñosos, pero yo tengo miedo".