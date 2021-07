Se agravó la salud del conductor Julián Weich y lo trasladaron a terapia intensiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace más de diez días Julián Weich dio positivo en el test de coronavirus y, tras presentar muchos síntomas, se internó por recomendación de su médico.

Ayer, el médico explicó que el reconocido conductor fue trasladado a terapia intensiva. "Empezó a tener mayor requerimiento de oxígeno para poder respirar mejor", dijo Mario Fitz Maurice, médico de Weich.

En diálogo con Maby Wells, compañera de Weich en el programa radial Otra vez juntos, (La Uno FM 103.1), Fitz Maurice, la voz autorizada por la familia del presentador para conocer información sobre su salud dijo: “Le agregamos una medicación la semana pasada y respondió bien. Los parámetros bioquímicos que marcan el proceso inflamatorio bajaron, pero el fin de semana tuvo una evolución tórpida. Empezó a tener más requerimiento de oxígeno para poder respirar mejor y por una cuestión de seguridad decidí pasarlo a terapia intensiva”.

Igualmente dijo que está consciente y con oxígeno. Además, el médico agregó que si bien está estable, decidieron el traslado a terapia intensiva por seguridad. “En ningún momento de la internación me dijo que se siente mal, siempre me sonríe y me habla. Hoy (por el lunes) me dijo que se sentía mejor que ayer”, dijo el doctor, y agregó que Weich permanecerá en terapia intensiva hasta que evolucione. “Está recibiendo todo lo que está demostrado en el evidencia médica para este tipo de casos. El pronóstico es reservado porque necesitamos evaluar algunos parámetros más de su estabilización”, agregó el doctor.

Weich comenzó con síntomas compatibles de coronavirus y cuando se hisopó y el resultado fue positivo, se aisló en su casa, donde comenzó a sentirse mal y por recomendación de su médico se internó de inmediato. Sin embargo Weich quedó en medio de un confuso episodio, ya que cuando salía de su casa para ir al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), sus vecinos, enterados por los medios que tenía COVID-19, lo denunciaron por no cumplir el confinamiento.

Por este motivo la policía se hizo presente en el lugar y tocó el timbre en el departamento de Weich, donde se constató que no había nadie, ya que el conductor estaba internado en el centro de salud donde todavía permanece internado.