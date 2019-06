Mina Bonino respondió a quienes critican su figura por presunta celulitis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La periodista argentina Mina Bonino, novia de Federico Valverde, acompañó al futbolista uruguayo a la boda de Jonathan Rodríguez con Sindy Torradefló, desarrollada el fin de semana en Florida.

El look elegido por Bonino fue un vestido blanco muy pegado al cuerpo que despertó una polémica insospechada en las redes sociales. Cuando la periodista compartió fotos de la velada, aparecieron las primeras críticas.

"Ese vestido te marca mucho las celulitis" o "¿Cómo vas a ir a un casamiento de blanco? No podés y segundo se te marca la celulitis pero bien x ello" fueron algunos de los comentarios que recibió en la red Instagram.

Bonino recogió el guante y respondió sin medias tintas y apelando al humor: "Pero qué lástima. Ahora que me decís me voy a hacer un alisado en el oj... así se me van".

Federico Valverde terceó de algún modo en la polémica con halagos a su novia. "Que placer tirar unos pasitos contigo chimuella", escribió.