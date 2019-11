Mina Bonino habló de los cambios en su cuerpo por el embarazo: "No me gusto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mina Bonino y el futbolista Federico Valverde están en la dulce espera de su primer hijo. Será varón y se llamará Benicio.

Pero no todo es "dulce" en esta espera. La periodista argentina escribió una reflexión sobre los cambios en su cuerpo durante el embarazo. Está cursando la semana 27 y aumentó casi seis kilos, pero sobre todo ha crecido su talle de corpiño.

"Pasé de un corpiño 85 a 120 y cada día crece más y más. En estos seis meses aumenté poco menos de seis kilos y todos están distribuidos ahí arriba porque Benicio todavía no se termina de asomar", escribió Mina Bonino en su cuenta de Instagram.

"A no todas nos pega igual un embarazo y cada uno asimila su cuerpo como puede. Para mi es un poco más difícil, no me hallo, no me gusto y para colmo nadie se da cuenta que estoy embarazada, pero aún así trato de disfrutar y relajarme porque hoy mis prioridades cambiaron y para lo demás voy a tener tiempo", añadió.

En sus historias de Instagram, la periodista compartió capturas de la ecografía 5D que se realizó en estos días.