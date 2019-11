Mina Bonino mostró su pancita después que Fede Valverde anunciara que será papá

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Federico Valverde atraviesa un gran momento profesional y personal, que se reflejó el sábado, durante el partido en que su equipo, Real Madrid, coronó la goleada con un gol suyo, al que festejó como lo hacen todos los futbolistas que están por ser padres.

La confirmación llegó a través de su mujer, Mina Bonino que, un rato después, publicó una serie de fotos con su pancita de embarazada de seis meses y un afectuoso mensaje dirigido a Federico, que lo convertirá en papá de Benicio.

"Te felicito mi amor! Sos puro huevo. Puro corazón, y es el reflejo de lo que das dentro de la cancha. El gol solo llegó para darte más confianza y seguir afianzándote, porque el camino es largo, pero acá Benicio y yo vamos a estar apoyándote.

Y ahora si, agradezco a quienes sabían y respetaron nuestro silencio estos seis meses de embarazo, si decidimos no hacerlo público antes fue porque no quería que nada opacase el momento que estaba teniendo Fede, en plenas competiciones y con partidos importantes donde tocaba ganarse la titularidad.

Seguramente todos tengan la cara de Luka en este momento, y tengan muchísimas dudas, pero tal vez es una prueba más de que no importa el tiempo, el lugar, sino la persona y por eso decidimos desde el primer momento agrandar la familia.

Me hubiera gustado sacarme una foto con la panza, la camiseta de River que ya tiene y Fede, pero Benicio todavía no termina de asomarse y por eso me agarra desprevenida con una foto desprolija.

Desde ya agradezco a quienes siempre le tiran buena onda a Fede y nos llenan de comentarios lindos, no saben que orgullo es para mi que los españoles lo aprecien tanto, sabe Dios que se lo merece más que nadie, y los comentarios mala leche los ignoramos, porque desbordamos de felicidad en todos los sentidos, y el amor y la felicidad anula cualquier tipo de envidia.

@fedeevalverde ya te puedo decir papá", escribió la morocha, orgullosa, en la red social.

Federico Valverde y Mina Bonino se conocieron en 2018 a través de Instagram. La modelo y comunicadora argentina reconoció que, al principio, temió que los cinco años que le lleva al futbolista podrían generar cortocicuitos. Sin embargo, nada de eso ocurrió y ya conviven en Madrid desde hace casi un año. Más enamorados que nunca, están a tres meses de convertirse en padres por primeras vez.