A un mes de la muerte de Alberto Sonsol, Lali recordó a su padre con un emotivo mensaje

El domingo se cumplió un mes del fallecimiento de Alberto Sonsol por complicaciones derivadas del COVID-19. Es por eso que Alejandro ‘Lali’ Sonsol, el segundo hijo del popular relator, le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.



"Un mes sin discutir, sin que me putees, sin que me llames 'a romperme los huevos', sin que te enojes por no ir a cenar a tu casa", escribió junto a una foto que los muestra juntos cuando Lali era niño.



"Y cómo extraño discutir contigo, que me putees, que me llames 'a romperme los huevos', ir a cenar a tu casa. A Sonsol lo extraño; a Papá mucho más", finalizó su mensaje.

"Toda la vida lo admiré y lo idolatré. Más allá de como padre, por lo que hacía al aire. Siempre fue mi referente pero tenía el dilema de que al mismo tiempo yo trataba de no ser "el hijo de". Sin embargo, desde que no está, ser su hijo se convirtió en mi mayor orgullo y mi mayor bandera", le había dicho Lali a Sábado Show en una entrevista publicada semanas atrás.



El periodista se formó en comunicación, es coautor de una biografía de Richard "Chengue" Morales y comenzó en los relatos en 2015. Desde 2017, además, integra Tuya y mía y Básquetbol de primera, los programas deportivos liderados por Alberto Sonsol y producidos por él una vez que desembarcó en Radio El Espectador en ese año.



"Mi mayor consuelo es saber que se fue en su auge total, no solo a nivel laboral sino personal. Alguien decía que un tipo así no se podía ir viejito, degradándose. Se tenía que ir de forma inesperada e impactante como fue su vida", agregó Lali en la ya citada entrevista.