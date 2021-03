En medio de la polémica, "Subrayado" fue el noticiero más visto del martes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Subrayado ha estado en el centro de la polémica en redes sociales luego de lo ocurrido la noche del lunes. Entre cánticos e insultos, un móvil del noticiero de Canal 10 fue "desalojado" del 8M y Blanca Rodríguez comentó luego: "No hay por qué estar donde no quieren que estemos. La gente tiene derecho a que no estemos".

La frase generó rechazo, entre ellos de Ignacio Álvarez y de Darwin Desbocatti, y también adherencias, como ocurrió en La letra chica o en la cuenta de Twitter Gabriel Romano.

En números de rating, el caso parece haber beneficiado al noticiero de Canal 10. En la edición de este martes y de acuerdo a Kantar Ibope Media, obtuvo 13,2 puntos de rating medido por hogares y se ubicó como el noticiero más visto de la jornada.

En las últimas semanas, el informativo de Canal 10 promediaba entre 11 y 12 puntos, por lo que tuvo una crecida cercana al 10% en la edición "postescándalo".