Darwin Desbocatti durísimo con Blanca Rodríguez: "Es la mejor antiperiodista"

"No hay por qué estar donde no quieren que estemos. La gente tiene derecho a que no estemos". La frase de la conductora de Subrayado, Blanca Rodríguez, luego de cortar un móvil que era hostigado por un grupo de feministas durante el 8M ha traido cola en medios y redes sociales.

Uno de los críticos con la actitud de la periodista fue Carlos Tanco, a través de su personaje Darwin Desbocatti en No toquen nada (Del Sol FM).

Tras hacer alusión a las palabras de Rodríguez, comentó: "Es una clase magistral de no periodismo a cargo de Blanca Rodríguez. Es una masterclass de la mejor antiperiodista del país. No sé si alguna vez fue periodista porque bueno es informativista".

"No, no", lo interrumpió Joel Rosenberg. "Ha sido periodista. Ha escrito libros de investigación. En esta casa, en El Espectador, hace entrevistas", dijo en referencia al programa vespertino de esa emisora (parte del Grupo Magnolio) y que se titula Más temprano que tarde.

"Fue una frase infeliz", acotó luego Rosenberg. "No"; replicó Tanco. "Ella lo dijo con felicidad".