Maximiliano Guerra contra Tinelli: "Dejó a los empleados de Ideas del Sur en la calle"

El bailarín y coreógrafo argentino Maximiliano Guerra criticó en redes sociales la participación de Marcelo Tinelli en una reunión sobre el Consejo Federal contra el Hambre, organizada por el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. En respuesta al comentario de un seguidor de su cuenta de Twitter, Guerra cuestionó al conductor de ShowMatch recordando el conflicto económico de su exproductora, Ideas del Sur



"¿El que tiene el Porsche, hace unos años, no fundió un club de fútbol en España?", se preguntó con ironía un usuario de Twitter, que etiquetó a Guerra, a Fernández y a otro usuario en un hilo en el que se hablaba de la inclusión de Tinelli en lo que será "el plan contra el hambre" del próximo gobierno argentino. El director del Ballet del Mercosur respondió: "Sip, y dejó a todos los empleados de Ideas del Sur sin cobrar y sin pagarle las cargas sociales. O sea, en la calle. El mismo".

Sip, y dejo a todos los empleados de ideas del sur sin cobrar y sin pagarle las cargas sociales. O sea, en la calle. El mismo. https://t.co/HjjcnIxW8i — Maximiliano Guerra (@maximilianoguer) 17 de noviembre de 2019

El conductor de ShowMatch fue invitado la semana pasada por Fernández para hablar sobre la participación de diferentes actores sociales en la reducción del hambre en el país. Tras la reunión, el conductor habló con el canal argentino TN sobre ese encuentro y dijo: "Esto es algo que veníamos hablando con Alberto desde hace un mes. Me invitó a participar de este programa, que, me parece, tiene características bastante diferentes a lo que se había trabajado hasta acá. Y me invitó a trabajar en el Observatorio de Argentina contra el Hambre para seguir monitoreando todo lo que va a ser el plan que se va a estructurar desde el Estado".



Además, explicó: "Me parece que es un tema que nos atraviesa a todos. Entonces no soy insensible a esta preocupación que creo que tenemos todos los argentinos".



Maximiliano Guerra participó en 2014 de Bailando por un sueño junto a su mujer Patricia Baca Urquiza y su paso por el ciclo les dejó un sabor amargo. En su momento eran muy criticados por los jueces, entre ellos Nacha Guevara, quienes aseguraban que no se "soltaban" y no salían de su virtuosismo".



"No volvería, la pasé muy mal en ese programa", le dijo Guerra a La Nación el año pasado. "No era funcional al show y no supe acomodarme. Hay que tener algo distinto que no tengo y no quiero tener. Yo iba a bailar, para mí era un concurso de baile. Ensayamos días enteros, investigamos, lo tomamos muy en serio. Pero hay algo que allí se moviliza que no es lo que más me interesa. Me aparta de mi trabajo como bailarín. Jamás me pongo nervioso antes de bailar, ni siquiera en los teatros más grandes del mundo. Sin embargo, en el programa de Tinelli, estaba supernervioso antes de salir".