Tinelli le reprochó a Pampita que no lo haya invitado a su boda

Carolina Ardohain se casa el 22 de noviembre en Buenos Aires con Roberto García Moritán y Marcelo Tinelli no figura en la lista de invitados. Por eso, el conductor recurrió al humor para r para mostrarle a la jurado su molestia de no estar en la selecta lista de personalidades que sí integran la lista de comensales para el fetejo de su boda.

Debido a que la ceremonia fue sorpresiva, decidieron hacer una fiesta a la que sólo invitarán a 130 personas y, después de las 0 horas, llegará otro contingente de invitados en el que Tinelli sí está incluido.

Pampita ya se había referido a la molestia de Tinelli cuando dio detalles de su festejo: "Es una fiesta muy chiquita, es más, mis primos hermanos ayer reclamaban pero no tengo lugar, qué va a hacer. Marcelo Tinelli también me reclamó. Me dijo '¿después de las 12?'. El que venga a esa hora es porque me quiere mucho, porque hay que hacer la previa en algún lado y te baja el sueño. Pero bueno, yo voy a valorar al que va, porque ese es el que realmente te quiere".

Por eso, a raíz de estas declaraciones, el conductor del Bailando decidió chicanear a la morocha en su programa. "La señora, que se casa y no nos invita", había disparado picante al presentarla.

“¡Quiero detalles del casamiento! 22 de noviembre en el Palacio Sans Souci y nosotros lo estaremos mirando por la Televisión Pública, no se quién lo transmite”, continuó.

Finalmente, luego de que Pampita le dijera que "fuera después de las 12", Tinelli agregó: “Dicen ‘vengan’, es esa cosa de ‘y bueno’. Nosotros somos un montón, vamos todos".

Mirá el video: