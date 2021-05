Maru Botana chupa hielo y está más allá del bien y del mal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Me fui de retiro espiritual unos días (y por retiro espiritual hablo de una carpa en Villa Serrana donde pasé más frío que DiCaprio en Titanic) y en esta columna resucitaron a Ruben Rouben! Milagro de Navidad adelantadísimo o atrasadísimo, no sé.

El domingo mientras volvía casa en pleno ciclón, vi que Maru Botana era TT en Twitter, o sea estaban todes hablando de ella. Se me prendió la alerta de embarazo, lógico, pero cuando hice click... Cuando me pregunten de qué me arrepiento en esta vida, voy a acordarme del día en que quise saber por qué Maru era viral.

Lo que hizo la cocinera fue subir a Instagram unas historias chupando hielo, literal, pero no cualquier hielo: un pedazo natural, con forma de planta (dijo ella) que se había formado con la helada en un lugar donde estaba por ahí por Mendoza, creo.



Con esa inocencia y esa intensidad que la caracterizan, Maru se filmó como 15 segundos chupando este pedazo de hielo y lo compartió en sus redes con toda naturalidad, pero en pocas horas explotó a otro nivel. Sus community managers le bajaron la publicación pero ella volvió a subir todo porque está más allá del bien y del mal.

“Me copé chupando mi heladito de agua", dijo en Intrusos mientras se reía, copada con al menos haber divertido a la gente en estos momentos tan horribles. Yo no sé cómo hacen les Maru Botana del mundo para siempre quedarse con lo bueno, la verdad. ¿Será cuestión de chupar hielo?