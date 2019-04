Riccetto se retiró: "Lo que he hecho yo lleva atrás, o al lado, un montón de gente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Emocionada hasta las lágrimas, aunque si perder su característica serenidad, la primera bailarina del BNS María Noel Riccetto, anunció esta mañana en el foyer del Auditorio Nacional Adela Reta que dejará la compañía hacia fin de año, con su último espectáculo, Manón.

Riccetto arrancó la conferencia de prensa con una broma: “Estoy buscando trabajo”.

“Capaz que digo estas palabras y me pongo a llorar, pero yo no quiero que este momento sea dramático. Esta decisión es algo que venía hablando desde hace mucho tiempo, y cuando se lo dije a Igor Yebra (director artístico del BNS) la primera vez, se me rió en la cara. Cuando le dije que el año que viene, por 2019, fuera mi último año, él me dijo, “después lo hablamos”. Pero ese día llegó: he esperado este momento y es muy difícil imaginar cómo iba a ser”, dijo Riccetto sacándose las lágrimas con una pañuelo de papel que le acercó una asistente del Sodre.

“Estoy agradecida de haber podido volver a mi país, y hacer lo que más me gusta, y a lo que me he dedicado durante 33 años. Estoy agradecida al Auditorio, al Ballet, a Julio Bocca, quien me trajo a bailar al BNS, y ahora a Igor Yebra. También a mis compañeros que están acá presentes, y los que están en el salón”, afirmó Riccetto, interrumpiendo sus palabras entre lágrimas, y recibiendo otro aplauso de los presentes.

Justificando sus lágrimas, aseguró: “Estoy re contenta, me parece que ahora se vienen cosas buenísimas. Tengo muchas ganas de hacer otras cosas también. Siempre voy a seguir involucrada con la danza, y estoy a las órdenes para lo que se me necesite. Eso quedó claro en varias reuniones que he tenido aquí también. Capaz que me quedo sin decir muchas cosas, pero estoy muy emocionada y agradecida a todos”, agregó.

“Este 2019 va a ser un año de celebración. Quiero celebrar con el público, con mis compañeros. Con el Auditorio, con todo el mundo. Lo que he hecho yo lleva atrás, o al lado, un montón de gente. Y a veces creo que todo lo que se ha dicho es demasiado. ´La mejor bailarina del mundo’. ¿Según quién? ¿Por el premio Benois? Según ese jurado, ese día. Tuve suerte también. Son como muchos títulos, muchas cosas. Yo lo que más estoy es agradecida”, remató Riccetto, quien no descartó que a futuro uno de los planes que tiene es apostar a la maternidad.



La bailarina todavía bailará durante este 2019, y además se anunció que hará una gira por el Interior, para poder despedirse del público de todo el país.