Marcela Tinayre habló sobre la angustia de Mirtha Legrand: "Siente que se le va la vida"

En su espacio en el programa Las rubias, Marcela Tinayre habló sobre el estado anímico de su madre, Mirtha Legrand, durante los largos días de cuarentena en Argentina y el golpe que significó la muerte de su hermana gemela, Goldy.



A partir de la pregunta de una de sus invitadas, que en esa ocasión fueron Las trillizas de oro, Tinayre contó: "Mamá está bien pero aburrida. Siempre las personas muy grandes, como nos dijo Nora Cárpena el otro día, sienten que se les está yendo la vida. Cada día que no pueden hacer sus cosas, que no pueden salir a disfrutar, se le va la vida".

Respecto a la muerte de Goldy, quien falleció el 1º de enero, dijo: "Es doblemente difícil para ella, porque en cuarentena se le murió su gemela. Además no tiene capacidad de distraerse. Sabe todo de televisión y de radio. Yo a veces le pregunto: 'Mami, hoy es viernes, ¿qué tenemos para ver?', y me dice todo. También lee mucho. Pero para ella fue muy terrible, la sigue extrañando mucho".



Y después, en tono jocoso, reveló, que durante la cuarentena, dijo que su madre se aprendió todo la programación de la radio y la televisión. “Yo a veces le dijo: ‘Mamá, hoy es viernes. ¿Qué tenemos para ver?’ Y ella empieza: ‘A tal hora tal cosa, a tal hora tal otra'. Pero es bravo”, relató Marcela.



Cabe recordar que hace un mes, la Legrand salió por teléfono en su programa y dialogó con su nieta en vivo, Juana Viale, quien está reemplazando a su abuela. “Hace tanto que no nos vemos, Juani, desde febrero. Yo estoy encerrada. Estoy reponiéndome. Lo de tu tía Goldy fue un golpe muy fuerte, me estoy reponiendo de a poco, es difícil salir de esos momentos tan dramáticos. Son momentos terribles que hay que vivirlos para saber el sufrimiento. Me estoy esforzando para salir y estar bien”, había dicho la diva.